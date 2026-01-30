Нічний удар по Великому Бурлуку: після ударів БпЛА виникла пожежа (фото)
Вночі 30 січня росіяни випустили безпілотники по Великому Бурлуку, пишуть у ГУ ДСНС України в Харківській області.
ЗС РФ атакували адміністративну будівлю у селищі Великий Бурлук Куп’янського району, що не експлуатувалася. Внаслідок вибухів спалахнув дах двоповерхової будівлі на площі 100 квадратних метрів.
Інформації про постраждалих та загиблих немає.
“До ліквідації наслідків ворожого обстрілу залучались 15 співробітників та три одиниці техніки ДСНС, зокрема медичний розрахунок та офіцер-рятувальник громади“, – додали рятувальники.
Нагадаємо, раніше МГ “Об’єктив” передавала: за даними пресслужби ГУ ДСНС України в Харківській області, протягом минулої доби рятувальники ліквідували в регіоні десять пожеж. При цьому два загоряння почалися через російські обстріли. Ще два – виникли внаслідок короткого замикання електромережі. Так спочатку напередодні о 07:23 спалахнув приватний будинок на площі 80 квадратних метрів у Київському районі Харкова. Під час гасіння рятувальники виявили тіло чоловіка 1974 року народження. Повністю ліквідувати пожежу співробітникам ДСНС вдалося о 10:12. Також у Слобідському районі Харкова спалахнув гараж. Вдалося врятувати чоловіка.
