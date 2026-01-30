ДСНС: через коротке замикання в Харкові вирували пожежі – є загиблий

Протягом минулої доби рятувальники ліквідували в регіоні десять пожеж, пишуть у пресслужбі ГУ ДСНС України у Харківській області.

При цьому два загоряння почалися через російські обстріли. Ще два – виникли внаслідок короткого замикання електромережі. Так спочатку напередодні о 07:23 спалахнув приватний будинок на площі 80 квадратних метрів у Київському районі Харкова. Під час гасіння рятувальники виявили тіло чоловіка 1974 року народження. Повністю ліквідувати пожежу співробітникам ДСНС вдалося о 10:12.

«О 13:34 сталася пожежа площею 6 м кв у гаражі на вул. Щедрика Слобідського району Харкова. На пожежі вогнеборцями врятовано чоловіка. О 14:41 пожежу ліквідовано. Причина – коротке замикання електромережі», – додали у ДСНС.