ДСНС: через коротке замикання в Харкові вирували пожежі – є загиблий
Протягом минулої доби рятувальники ліквідували в регіоні десять пожеж, пишуть у пресслужбі ГУ ДСНС України у Харківській області.
При цьому два загоряння почалися через російські обстріли. Ще два – виникли внаслідок короткого замикання електромережі. Так спочатку напередодні о 07:23 спалахнув приватний будинок на площі 80 квадратних метрів у Київському районі Харкова. Під час гасіння рятувальники виявили тіло чоловіка 1974 року народження. Повністю ліквідувати пожежу співробітникам ДСНС вдалося о 10:12.
«О 13:34 сталася пожежа площею 6 м кв у гаражі на вул. Щедрика Слобідського району Харкова. На пожежі вогнеборцями врятовано чоловіка. О 14:41 пожежу ліквідовано. Причина – коротке замикання електромережі», – додали у ДСНС.
Читайте також: Майже три десятки боїв було напередодні на Харківщині – дані Генштабу на 08:00
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «ДСНС: через коротке замикання в Харкові вирували пожежі – є загиблий», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 30 Січня 2026 в 08:15;