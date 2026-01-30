ГСЧС: из-за короткого замыкания в Харькове бушевали пожары – есть погибший

В течение минувших суток спасатели ликвидировали в регионе десять пожаров, пишут в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

При этом два возгорания начались из-за российских обстрелов. Еще два – возникли в результате короткого замыкания электросети. Так вначале накануне в 07:23 загорелся частный дом на площади 80 квадратных метров в Киевском районе Харькова. Во время тушения спасатели обнаружили тело мужчины 1974 года рождения. Полностью ликвидировать пожар сотрудникам ГСЧС удалось в 10:12.

«В 13:34 произошел пожар на площади шесть квадратных метров в гараже по ул. Щедрика Слободского района Харькова. На пожаре пожарными спасены мужчина. В 14:41 пожар ликвидирован. Причина – короткое замыкание электросети», – добавили в ГСЧС.