ГСЧС: из-за короткого замыкания в Харькове бушевали пожары – есть погибший
В течение минувших суток спасатели ликвидировали в регионе десять пожаров, пишут в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
При этом два возгорания начались из-за российских обстрелов. Еще два – возникли в результате короткого замыкания электросети. Так вначале накануне в 07:23 загорелся частный дом на площади 80 квадратных метров в Киевском районе Харькова. Во время тушения спасатели обнаружили тело мужчины 1974 года рождения. Полностью ликвидировать пожар сотрудникам ГСЧС удалось в 10:12.
«В 13:34 произошел пожар на площади шесть квадратных метров в гараже по ул. Щедрика Слободского района Харькова. На пожаре пожарными спасены мужчина. В 14:41 пожар ликвидирован. Причина – короткое замыкание электросети», – добавили в ГСЧС.
Читайте также: Почти три десятка боев было накануне на Харьковщине – данные Генштаба на 08:00
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: возгорания, ГСЧС, пожары, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «ГСЧС: из-за короткого замыкания в Харькове бушевали пожары – есть погибший», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 30 января 2026 в 08:15;