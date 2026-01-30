Live

ГСЧС: из-за короткого замыкания в Харькове бушевали пожары – есть погибший

Происшествия 08:15   30.01.2026
Николь Костенко-Лагутина
ГСЧС: из-за короткого замыкания в Харькове бушевали пожары – есть погибший

В течение минувших суток спасатели ликвидировали в регионе десять пожаров, пишут в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

При этом два возгорания начались из-за российских обстрелов. Еще два – возникли в результате короткого замыкания электросети. Так вначале накануне в 07:23 загорелся частный дом на площади 80 квадратных метров в Киевском районе Харькова. Во время тушения спасатели обнаружили тело мужчины 1974 года рождения. Полностью ликвидировать пожар сотрудникам ГСЧС удалось в 10:12.

«В 13:34 произошел пожар на площади шесть квадратных метров в гараже по ул. Щедрика Слободского района Харькова. На пожаре пожарными спасены мужчина. В 14:41 пожар ликвидирован. Причина – короткое замыкание электросети», – добавили в ГСЧС.

Читайте также: Почти три десятка боев было накануне на Харьковщине – данные Генштаба на 08:00

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Циклон зайдет на Харьковщину 30 января: температура опустится от +3 до -15
Циклон зайдет на Харьковщину 30 января: температура опустится от +3 до -15
29.01.2026, 17:27
Новости Харькова — главное 30 января: пожары в городе, погибшие
Новости Харькова — главное 30 января: пожары в городе, погибшие
30.01.2026, 08:55
Как от скачков напряжения защитить технику и жилье – советы специалистов
Как от скачков напряжения защитить технику и жилье – советы специалистов
28.01.2026, 11:30
Новости Харькова — главное 29 января: продвижение РФ в Волчанске, бешенство
Новости Харькова — главное 29 января: продвижение РФ в Волчанске, бешенство
29.01.2026, 22:00
Сегодня 30 января 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 30 января 2026: какой праздник и день в истории
30.01.2026, 06:00
Погибла женщина, есть пострадавшие: как прошли сутки на Харьковщине
Погибла женщина, есть пострадавшие: как прошли сутки на Харьковщине
30.01.2026, 08:36

Новости по теме:

27.01.2026
В ГСЧС рассказали, что горело после ударов по Харькову и области
26.01.2026
Смертельный пожар в Мартовом: спасатели нашли тело мужчины
23.01.2026
ГСЧС: в Васищево в пожаре пострадал мужчина, огонь бушевал не из-за «прилета»
18.01.2026
Трагедия на Богодуховщине: в огне погиб мужчина. Причину назвали в ГСЧС
14.01.2026
ГСЧС: четыре пожара бушевали после «прилетов» в регионе, есть пострадавшие


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «ГСЧС: из-за короткого замыкания в Харькове бушевали пожары – есть погибший», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 30 января 2026 в 08:15;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение минувших суток спасатели ликвидировали в регионе десять пожаров, пишут в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.".