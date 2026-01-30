Live

Почти три десятка боев было накануне на Харьковщине – данные Генштаба на 08:00

Украина 08:06   30.01.2026
Николь Костенко-Лагутина
По информации Генштаба ВСУ, в течение минувших суток в регионе было 29 боев. 

Сложнее было на Южно-Слобожанском направлении. Тут количество боестолкновений возросло до 17. Враг атаковал около Волчанска, Старицы, Тихого, Фиголовки, Волчанских Хуторов, Григоровки и Колодезного.

На Купянском – зафиксировали 12 штурмов РФ возле Боровской Андреевки, Купянска, Петропавловки и Песчаного.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 279 боевых столкновений. По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины 41 авиационный удар, сбросив 123 управляемых авиационных бомбы. Кроме этого, привлекли для поражения 5583 дрона-камикадзе и осуществили 3802 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 144 – из реактивных систем залпового огня», – отметили в ГШ.

Также в Генштабе обновили информацию о потерях россиян:

Автор: Николь Костенко-Лагутина
