Новости Харькова — главное 30 января: как прошла ночь
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:20
Дважды объявляли тревогу в Харькове и области этой ночью
Тревога этой ночью звучала на Харьковщине дважды. Вначале с 01:31 до 02:47. По информации Воздушных сил ВСУ, регион атаковали беспилотники.
Основная угроза была для Великого Бурлука, писали мониторинговые ТГ-каналы. Еще одну тревогу объявляли уже утром – в 04:46. Вначале на область вновь полетели беспилотники.
Потом – добавились пуски баллистики с северо-восточного направления.
В 05:00 украинские защитники зафиксировали скоростную цель на Харьковщине. Отбой тревоги дали в 05:34.
