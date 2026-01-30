Новости Харькова — главное 30 января: как прошла ночь

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:20

Дважды объявляли тревогу в Харькове и области этой ночью

Тревога этой ночью звучала на Харьковщине дважды. Вначале с 01:31 до 02:47. По информации Воздушных сил ВСУ, регион атаковали беспилотники.

Основная угроза была для Великого Бурлука, писали мониторинговые ТГ-каналы. Еще одну тревогу объявляли уже утром – в 04:46. Вначале на область вновь полетели беспилотники.

Потом – добавились пуски баллистики с северо-восточного направления.

В 05:00 украинские защитники зафиксировали скоростную цель на Харьковщине. Отбой тревоги дали в 05:34.