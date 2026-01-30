Сегодня 30 января 2026: какой праздник и день в истории

30 января – День специалиста военно-социального управления ВСУ. В этот день в 2004 году создали первую статью в Википедии на украинском языке. В 1948-м убили Махатму Ганди. В 1933-м Гитлер стал рейхсканцлером Германии. В 1930-м родился популярный украинский детский писатель Всеволод Нестайко. И в этот же день в СССР началось раскулачивание. В 1649-м казнили короля Англии и Шотландии Карла I. В 9 году до нашей эры в Риме освятили «Алтарь Мира».

Праздники и памятные даты 30 января

30 января в Украине – День специалиста военно-социального управления ВСУ.

В мире – школьный день ненасилия и мира.

30 января в истории

30 января 9 года до н. э. в Риме, на Марсовом поле, освятили «Алтарь Мира» — сооружение, созданное в честь триумфа императора Октавиана Августа. Шедевр архитектуры раскопали и восстановили в ХХ веке. Подробнее.

30 января 1649 года в Англии казнили короля Карла I Стюарта. Подробнее.

30 января 1930 года родился украинский детский писатель Всеволод Нестайко. Подробнее.

30 января 1930 года в СССР началось раскулачивание. Подробнее.

30 января 1948 года индуистский экстремист убил Махатму Ганди – политического и духовного лидера движения за независимость Индии. Ганди известен своей философией ненасильственных протестов, которая действительно сработала и привела к радикальным изменениям в Индии. Первые акции гражданского неповиновения он организовывал еще в начале ХХ века – в Южной Африке. Там Ганди поселился по приглашению своего старшего брата — незадолго после того, как получил юридическое образование в Великобритании. И почти сразу начал бороться против расизма – в первую очередь в отношении местного индийского населения. Со временем Ганди бросил свою успешную юридическую практику, купил ферму рядом с городом Дурбан — вторым по размеру в современной ЮАР — и начал погружаться в религию и философию. При этом жить на своей ферме Ганди пригласил не только родных, но просто единомышленников. Именно там он разработал свою тактику ненасильственной борьбы – сатьяграха. А по образцу этой фермы в дальнейшем создавал ячейки в Индии. После ряда акций на территории Южной Африки, в 1915 году Ганди вернулся на родину, где присоединился к национально-освободительному движению – а затем стал одним из его лидеров.

<br />

«Он поддерживал Британию в Первой мировой войне, но в 1919 году начал новую сатьяграху в знак протеста против обязательного военного призыва индийцев в Великобритании. Сотни тысяч людей отозвались на его призыв к протесту, и к 1920 году он стал лидером индийского движения за независимость, – пишет проект History. – Он реорганизовал Индийский национальный конгресс как политическую силу и начал массовый бойкот британских товаров, услуг и учреждений в Индии. Затем, в 1922 году, он внезапно отменил сатьяграху, когда вспыхнуло насилие. Через месяц его арестовали британские власти за подстрекательство к мятежу, признали виновным и арестовали. После освобождения в 1924 году он возглавил продолжительную голодовку в знак протеста против насилия между индуистами и мусульманами. В 1928-м вернулся к национальной политике, требуя статуса доминиона для Индии. А в 1930 году начал массовый протест против британского налога на соль, вредившего бедным слоям населения Индии».

Соляной поход Ганди стал одной из известнейших акций неповиновения, которые он организовывал за свою жизнь. Она сделала имя индийского деятеля известным на весь мир.

В 1930-е годы Ганди провел значительную часть жизни под арестом, он также ушел из политики, передав пост главы Индийского национального конгресса Джавахарлалу Неру.

Однако с началом Второй мировой Ганди вернулся в политику. Он продвигал идею о поддержке индийцами британцев – в обмен на дальнейшее предоставление Индии независимости. Британцы отказывались от такой сделки. Поэтому в 1942 году неутомимый борец начал движение «Оставьте Индию», требуя вывода британских войск. В 1944 году Ганди и других лидеров движения арестовали. А в 1945-м, когда произошла смена власти в Великобритании (ушло правительство Уинстона Черчилля), новое руководство метрополии начало переговоры с колонией о предоставлении ей независимости. Ганди был сторонником обретения независимости единой большой Индией – с индуистским и мусульманским населением. Но решение в конце концов было другим – на территории бывших британских колоний возникло два государства: Индия и Пакистан. В Индии началось противостояние между индуистами и мусульманами, перешедшее в кровавые стычки.

«Стремясь положить конец религиозным конфликтам в Индии, Ганди прибег к голодовкам и посещению беспокойных районов. Он был в одной из таких поездок в Нью-Дели, когда Натхурам Годзе, индуистский экстремист, выступавший против терпимости Ганди к мусульманам, смертельно ранил его», — пишет History.

Годзе выстрелил в Ганди трижды. И тот умер, успев жестом показать, что прощает убийцу. Сам экстремист не пытался убегать. Его арестовали, а затем выяснили, что Годзе был лишь одним из участников заговора. Виновными в убийстве признали его и еще восьмерых подозреваемых. Двоих из них, в том числе самого Годзе, повесили. Остальные получили длительные сроки заключения.

30 января 1933 года рейхспрезидент Германии Пауль фон Гинденбург назначил рейхсканцлером Адольфа Гитлера. Подробнее.

30 января 1992 года Исландия признала независимость Украины. Украина установила дипломатические отношения с Королевством Испания

30 января 2004 года создали первую статью Википедии на украинском языке. Ею стала статья «Атом». Подробнее.

Церковный праздник 30 января

Собор вселенских учителей и святителей: Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Подробнее.

Народные приметы

Если луна красного цвета, то будет сильный ветер.

Если солнце в облаках – жди бурана.

Если сильный ветер – жди мороза

Что нельзя делать 30 января

Нельзя заниматься рукоделием (шить, вышивать, вязать).

Не желательно ссориться.