Сегодня 30 января: какой праздник и день в истории

30 января – День специалиста военно-социального управления ВСУ. В этот день 9 года до нашей эры в Риме освятили «Алтарь Мира». В 1649-м казнили короля Англии и Шотландии Карла I. В 1930-м родился популярный украинский детский писатель Всеволод Нестайко. В этот день в СССР началось раскулачивание. В 1933-м Гитлер стал рейхсканцлером Германии. А в 2004-м создали первую статью Википедии на украинском языке.

Праздники и памятные даты 30 января

30 января в Украине – День специалиста военно-социального управления ВСУ.

В мире – школьный день ненасилия и мира.

30 января в истории

30 января 9 года до н. э. в Риме, на Марсовом поле, освятили «Алтарь Мира» — сооружение, созданное в честь триумфа императора Октавиана Августа. Шедевр архитектуры раскопали и восстановили в ХХ веке.

Алтарь для жертвоприношений находится внутри заграждения из белого мрамора размерами 11,6 на 10,6 метра – с двумя проходами в нем. Все наружные и внутренние поверхности украшены изящными барельефами. Сооружение посвятили военным успехам Октавиана Августа в Испании и Галлии. Из походов он вернулся в 13 году до нашей эры. Алтарь возвели на северной окраине Рима. Его освящение традиционно связывают с наступлением периода «Римского мира» («Pax Romana»).

Алтарь «канул» (но не в Лету, а в Тибр) после упадка Римской империи. Его затопили воды реки. Первый барельеф обнаружили в 1568 году. Части памятника попали в различные коллекции, в том числе в Ватикан и Лувр. Целенаправленно искать остатки сооружения на месте, где должен был находиться «Алтарь Мира», начали только в XIX веке. И части сооружения обнаружили и идентифицировали в 1879-1881 годах. А в первые годы ХХ века проводили раскопки, которые спонсировал итальянский физик Эдуардо Альмади. Работы были сложными, ведь частично над занесенным илом алтарем уже возвели современные здания. В 1903 году удалось обнаружить 53 элемента древнего памятника архитектуры, после чего раскопки приостановили. В 1909-м приняли решение снести некоторые здания в этом районе для раскопок Мавзолея Августа. Но до Первой мировой проект так и не реализовали.

Полноценно к нему вернулись уже во времена правления Бенито Муссолини. Фашистский диктатор (как и его нацистский «коллега» Гитлер) значительное внимание уделял истории Римской империи, находя там «корни величия» современной Италии. В 1932-м начался задуманный еще в 1909-м снос зданий. В 1937-м кабинет министров Италии во главе с Муссолини постановил, что к 2000-летию со дня рождения Октавиана Августа раскопки как мавзолея, так и «Алтаря Мира» необходимо возобновить с использованием самых современных технологий. В результате алтарь раскопали. Его фрагменты собрали до сентября 1938-го. В дальнейшем находка стала частью задумки Муссолини – древнеримского «тематического парка», развернувшегося вокруг Мавзолея Августа. Для алтаря построили охранное здание в фашистском стиле. Ее снесли только в начале XXI века, заменив в 2006 году современным колпаком из стекла и стали.

30 января 1649 года в Англии казнили короля Карла I Стюарта. Подробнее.

30 января 1930 года родился украинский детский писатель Всеволод Нестайко. Подробнее.

30 января 1930 года в СССР началось раскулачивание. Подробнее.

30 января 1933 года рейхспрезидент Германии Пауль фон Гинденбург назначил рейхсканцлером Адольфа Гитлера. Подробнее.

30 января 1992 года Исландия признала независимость Украины. Украина установила дипломатические отношения с Королевством Испания

30 января 2004 года создали первую статью Википедии на украинском языке. Ею стала статья «Атом». Подробнее.

Церковный праздник 30 января

Собор вселенских учителей и святителей: Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Подробнее.

Народные приметы

Если луна красного цвета, то будет сильный ветер.

Если солнце в облаках – жди бурана.

Если сильный ветер – жди мороза

Что нельзя делать 30 января

Нельзя заниматься рукоделием (шить, вышивать, вязать).

Не желательно ссориться.