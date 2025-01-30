Сьогодні 30 січня: яке свято та день в історії

30 січня – День спеціаліста військово-соціального управління ЗСУ. Цього дня 9 року до нашої ери в Римі освятили “Вівтар Миру”. У 1649-му стратили короля Англії та Шотландії Карла I. У 1930-му народився популярний український дитячий письменник Всеволод Нестайко. Цього дня в СРСР почалося розкуркулювання. У 1933-му Гітлер став рейхсканцлером Німеччини. А у 2004-му створили першу статтю Вікіпедії українською мовою.

Свята та пам’ятні дати 30 січня

30 січня в Україні – День спеціаліста військово-соціального управління ЗСУ.

У світі – шкільний день ненасильства та миру.

30 січня в історії

30 січня 9 року до н. е. в Римі, на Марсовому полі, освятили “Вівтар Миру” – споруду, яку створили на честь тріумфу імператора Октавіана Августа. Шедевр архітектури розкопали та відновили у XX столітті.

Вівтар для жертвоприношень знаходиться усередині загородження з білого мармуру розмірами 11,6 на 10,6 метра – з двома проходами в ньому. Усі зовнішні та внутрішні поверхні прикрашені витонченими барельєфами. Споруду присвятили військовим успіхам Октавіана Августа в Іспанії та Галлії. З походів він повернувся у 13 році до нашої ери. Вівтар звели на північній околиці Рима. Його освячення традиційно пов’язують із настанням періоду “Римського миру” (“Pax Romana”).

Вівтар “канув” (але не в Лету, а в Тибр) після занепаду Римської імперії. Його затопили води річки. Перший барельєф виявили у 1568 році. Частини пам’ятника потрапили до різноманітних колекцій, у тому числі до Ватикану та Лувру. Цілеспрямовано шукати залишки споруди на місці, де мав перебувати “Вівтар Миру”, почали лише у ХІХ столітті. І частини споруди виявили та ідентифікували у 1879-1881 роках. А в перші роки XX століття проводили розкопки, які спонсорував італійський фізик Едуардо Альмаді. Роботи були складними, адже частково над занесеним мулом вівтарем уже звели сучасні будинки. У 1903 році вдалося виявити 53 елементи стародавньої пам’ятки архітектури, після чого розкопки припинили. У 1909-му вирішили знести деякі будівлі в цьому районі для розкопок Мавзолею Августа. Але до Першої світової проєкт так і не реалізували.

Повноцінно до нього повернулися вже за правління Беніто Муссоліні. Фашистський диктатор (як і його нацистський “колега” Гітлер) значну увагу приділяв історії Римської імперії, вишукуючи там “коріння величі” сучасної Італії. У 1932-му розпочалося задумане ще в 1909-му знесення будівель. У 1937-му кабінет міністрів Італії на чолі з Муссоліні ухвалив, що до 2000-річчя від дня народження Октавіана Августа розкопки як мавзолею, так і “Вівтаря Миру” необхідно відновити з використанням найсучасніших технологій. У результаті вівтар розкопали. Його фрагменти зібрали до вересня 1938 року. Надалі знахідка стала частиною задуму Муссоліні – давньоримського “тематичного парку”, що розгорнувся навколо Мавзолею Августа. Для вівтаря збудували охоронну будівлю у фашистському стилі. Її знесли лише на початку XXI століття, замінивши у 2006-му сучасним ковпаком зі скла та сталі.

30 січня 1649 року в Англії стратили короля Карла I Стюарта. Докладніше.

30 січня 1930 року народився український дитячий письменник Всеволод Нестайко. Докладніше.

30 січня 1930 року в СРСР почалося розкуркулювання. Докладніше.

30 січня 1933 року рейхспрезидент Німеччини Пауль фон Гінденбург призначив рейхсканцлером Адольфа Гітлера. Докладніше.

30 січня 1992 року Ісландія визнала незалежність України. Україна встановила дипломатичні відносини із Королівством Іспанія

30 січня 2004 року було створено першу статтю Вікіпедії українською мовою. Нею стала стаття “Атом”. Докладніше.

Церковне свято 30 січня

Собор вселенських учителів і святителів: Василія Великого, Григорія Богослова та Йоана Золотоустого. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо місяць червоного кольору, то буде сильний вітер.

Якщо сонце в хмарах – чекай на заметіль.

Якщо сильний вітер – чекай морозу

Що не можна робити 30 січня

Не можна займатися рукоділлям (шити, вишивати, в’язати).

Не бажано сваритись.