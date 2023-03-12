Сегодня 12 марта: какой праздник и день в истории

12 марта по церковному календарю – память святителя Григория Паламы. В этот день основана столица Австралии Канберра, а Махатма Ганди отправился в Соляной поход.

Праздники и памятные даты 12 марта

12 марта государственных и профессиональных праздников в Украине не отмечают. Также нет значительных мировых событий.

12 марта в истории

12 марта 1633 года новоизбранный польский король Владислав IV утвердил Петра Могилу митрополитом Киевским и всея Руси. Так он выполнил свое «предвыборное обещание» — на элекционном сейме в 1632 году тогда еще претендент в короли Владислав пообещал отдать православным Киевскую митрополию, вернуть все ее имения, монастыри и даже львовское епископство. После избрания королем он выполнил обещание и издал «Статьи для успокоения руского народа». Этим документом предоставил полную свободу перехода как из православия в унию, так и из унии в православие, а Киевский митрополит должен был по-прежнему быть рукоположен Константинопольским патриархом. После избрания Петра Могилы митрополитом Владислав 12 марта 1633 года утвердил его. А также королевской грамотой отдал митрополиту Киево-Софийский собор, сохранив за ним и Киево-Печерскую архимандрию.

Вскоре последовало и благословение патриарха константинопольского. Митрополит Киевский, Галицкий и всея Руси Петр Могила стал первым, кого канонизировали украинские православные церкви всех конфессий. Это случилось в 1996 году. Он канонизирован всеми 15-ю автокефальными церквями Вселенской церкви (только российская церковь канонизировала его как местночтимого святого — из-за постоянного желания переписывать историю и называть митрополитами Руси московских назначенцев).

12 марта 1913 года основана столица Австралии город Канберра. В этот день будущему городу, который начинали строить с нуля, официально дали название. Это сделала супруга генерал-губернатора Австралии Лорда Денмана. Церемония основания столицы состоялась на холме Курраджонг, на котором впоследствии построили здание парламента Австралии. Интересно, что Канберру основали, чтобы не отдавать предпочтение ни одному из двух крупнейших городов Австралии, которые претендовали на звание столицы: Сиднею или Мельбурну. Дизайн будущей столицы выбирали на специально организованном конкурсе. Его выиграли архитекторы Чикаго Уолтер и Мэрион Гриффин.

12 марта 1930 года Махатма Ганди вместе с единомышленниками отправился в Соляной поход.

Это был один из его «коронных» ненасильственных протестов. Он выступил против соляной монополии, установленной британскими колонизаторами. В дорогу протяженностью 390 км Ганди отправился с 78 сторонниками. А к месту назначения (поселку Данди на берегу Аравийского моря) дошел уже в компании 50 тысяч человек.

Поход Ганди активно освещали мировые СМИ. За время, проведенное в пути, лидер ненасильственного протеста стал известен не только в Европе, но и в США. Добравшись до берега моря 5 апреля, Ганди дал интервью Associated Press, где отметил политику невмешательства правительства на протяжении всего его пути. Он предположил, что британское правительство оказалось чувствительным к мнению мировой общественности, которая бы не потерпела подавления ненасильственной акции неповиновения. «Остается выяснить, потерпит ли правительство фактическое нарушение бесчисленными людьми законов о соли, которое будет с завтрашнего дня, так же как оно терпит марш», — добавил Ганди. А уже 6 апреля после молитвы он поднял кусок соленой грязи и заявил: «Этим я испорчу фундамент Британской империи». После этого сам Ганди и участники его похода демонстративно нарушили колониальную соляную монополию. Тысячи людей выпаривали соль из морской воды. После они двинулись в поход дальше, но в ночь с 4 на 5 мая лидера акции арестовали. Репрессии развернулись и против 80 тысяч индийцев, так или иначе приобщавшихся к походу. Однако своей цели они все равно достигли, сделав мощный информационный посыл на весь мир и положив начало дальнейшему массовому неповиновению власти британцев в Индии.

12 марта 1992 года Украина установила дипломатические отношения с Кубой.

12 марта 2003 года умерла Ярослава Стецько (Анна-Евгения Музыка) – украинская политика и депутат Верховной Рады трех созывов.

Во времена СССР она жила в эмиграции, не приобретая иностранного гражданства, и была президентом Антибольшевистского блока народов (с 1986 г.), председателем руководства ОУН(б). В 1992 году вернулась в Украину и возглавила Конгресс украинских националистов. Трижды избиралась в Верховную Раду (2-й, 3-й и 4-й созыв), где была старейшим депутатом и открывала заседание новоизбранной Верховной Рады. Умерла в мюнхенской больнице 12 марта 2003 года в возрасте 82 лет.

Церковный праздник 12 марта

12 марта христиане чтят память святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалоникийского. Это переходное празднование, которое всегда выпадает на второе воскресенье Великого поста. Святитель Григорий родился в 1296 году в Малой Азии. В 1336 году в ските святого Саввы занялся богословскими трудами. Выступал против лжи монаха Варлаама на Константинопольском соборе, где большинство поддержало Григория. Но в 1344 году патриарх Иоанн XIV Калека, который был сторонником учения Варлаама, отлучил Григория от церкви и заключил в тюрьму. В 1347 году, после смерти Иоанна XIV, святителя освободили и возвели в сан архиепископа Фессалоникийского. В одну из его поездок в Константинополь византийская галера попала в руки турок, и святителя в течение года продавали на невольничьих рынках в разных городах. Только за три года до смерти святой Григорий вернулся в Фессалоники. Умер мирно 14 ноября 1359 года.

Народные приметы

Если на вербе уже набухли почки – урожай будет богатым.

Если появились пролески, следует начинать полевые работы.

Что нельзя делать 12 марта

Лучше не отправляться в путь без надобности.