Сьогодні 30 січня 2026: яке свято та день в історії

Свята та пам’ятні дати 30 січня

30 січня в Україні – День спеціаліста військово-соціального управління ЗСУ.

У світі – Шкільний день ненасильства та миру.

30 січня в історії

30 січня 9 року до н. е. в Римі, на Марсовому полі, освятили “Вівтар Миру” – споруду, яку створили на честь тріумфу імператора Октавіана Августа. Шедевр архітектури розкопали та відновили у XX столітті. Докладніше.

30 січня 1649 року в Англії стратили короля Карла I Стюарта. Докладніше.

30 січня 1930 року народився український дитячий письменник Всеволод Нестайко. Докладніше.

30 січня 1930 року в СРСР почалося розкуркулювання. Докладніше.

30 січня 1948 року індуїстський екстреміст убив Махатму Ґанді – політичного та духовного лідера руху за незалежність Індії. Ґанді відомий своєю філософією ненасильницьких протестів, яка справді спрацювала та призвела до радикальних змін в Індії. Перші акції громадянської непокори він організовував ще на початку XX століття – у Південній Африці. Там Ґанді оселився на запрошення свого старшого брата – незадовго після того, як здобув юридичну освіту у Великій Британії. І майже одразу почав боротися проти расизму – насамперед щодо місцевого індійського населення. Згодом Ґанді кинув свою успішну юридичну практику, купив ферму поряд з містом Дурбан – другим за розміром у сучасній ПАР – і почав поринати в релігію та філософію. При цьому жити на своїй фермі Ґанді запросив не лише рідних, а й просто однодумців. Саме там він розробив свою тактику ненасильницької боротьби – сатьяграха. А на зразок цієї ферми надалі створював осередки в Індії. Після низки акцій на території Південної Африки, у 1915 році Ґанді повернувся на батьківщину, де приєднався до національно-визвольного руху – а потім став одним із його лідерів.

<br />

“Він підтримував Британію у Першій світовій війні, але в 1919 році розпочав нову сатьяграху на знак протесту проти обов’язкового військового призову індійців у Великій Британії. Сотні тисяч людей відгукнулися на його заклик до протесту, і до 1920 року він став лідером індійського руху за незалежність, – пише проєкт History. – Він реорганізував Індійський національний конгрес як політичну силу та розпочав масовий бойкот британських товарів, послуг та установ в Індії. Потім, у 1922 році, він раптово скасував сатьяграху, коли спалахнуло насильство. Через місяць його заарештувала британська влада за підбурювання до заколоту, визнала винним та ув’язнила. Після звільнення в 1924 році він очолив тривале голодування на знак протесту проти насильства між індусами та мусульманами. У 1928 році він повернувся до національної політики, вимагаючи статусу домініону для Індії. А в 1930 році розпочав масовий протест проти британського податку на сіль, який шкодив бідним верствам населення Індії”.

Соляний похід Ґанді став однією з найвідоміших акцій непокори, які він організовував за своє життя. Вона зробила ім’я індійського діяча відомим на весь світ.

У 1930-ті роки Ґанді провів значну частину життя під арештом, він також пішов із політики, передавши посаду глави Індійського національного конгресу Джавахарлалу Неру.

Однак із початком Другої світової Ґанді повернувся до політики. Він просував ідею підтримки індійцями британців – в обмін на подальше надання Індії незалежності. Британці відмовлялися від такої угоди. Тому в 1942 році невтомний борець почав рух “Залиште Індію”, вимагаючи виведення британських військ. У 1944 році Ґанді та інших лідерів руху заарештували. А в 1945-му, коли відбулася зміна влади у Великій Британії (пішов уряд Вінстона Черчилля), нове керівництво метрополії розпочало переговори з колонією про надання їй незалежності. Ґанді був прихильником здобуття незалежності єдиною великою Індією – з індуїстським та мусульманським населенням. Але рішення, зрештою, було іншим – на території колишніх британських колоній виникло дві держави: Індія та Пакистан. В Індії почалося протистояння між індуїстами та мусульманами, що перейшло у криваві сутички.

“Прагнучи покласти край релігійним конфліктам в Індії, Ґанді вдався до голодувань і відвідувань неспокійних районів. Він був в одній із таких поїздок у Нью-Делі, коли Натхурам Годзе, індуїстський екстреміст, який заперечував проти терпимості Ґанді до мусульман, смертельно поранив його”, – пише History.

Годзе вистрілив у Ґанді тричі. І той помер, встигнувши жестом показати, що пробачає вбивці. Сам екстреміст не намагався тікати. Його заарештували, а потім з’ясували, що Годзе був лише одним з учасників змови. Винними у вбивстві визнали його та ще вісьмох підозрюваних. Двох із них, у тому числі самого Годзе, повісили. Інші отримали тривалі терміни ув’язнення.

30 січня 1933 року рейхспрезидент Німеччини Пауль фон Гінденбург призначив рейхсканцлером Адольфа Гітлера. Докладніше.

30 січня 1992 року Ісландія визнала незалежність України. Україна встановила дипломатичні відносини із Королівством Іспанія

30 січня 2004 року було створено першу статтю Вікіпедії українською мовою. Нею стала стаття “Атом”. Докладніше.

Церковне свято 30 січня

Собор вселенських учителів і святителів: Василія Великого, Григорія Богослова та Йоана Золотоустого. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо місяць червоного кольору, то буде сильний вітер.

Якщо сонце в хмарах – чекай на заметіль.

Якщо сильний вітер – чекай морозу

Що не можна робити 30 січня

Не можна займатися рукоділлям (шити, вишивати, в’язати).

Не бажано сваритись.