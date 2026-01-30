Live

Ракетный удар по предприятию в пригороде Харькова: тушат масштабный пожар 📹

Происшествия 12:41   30.01.2026
Виктория Яковенко
Ракетный удар по предприятию в пригороде Харькова: тушат масштабный пожар 📹 Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Утром 30 января враг нанес ракетный удар по складскому зданию гражданского предприятия в пригороде Харькова, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

В результате «прилета» произошел масштабный пожар площадью более 5000 кв. м.

«Значительные разрушения получили строительные конструкции. Предварительно, обошлось без пострадавших», — рассказали в ГСЧС.

К ликвидации последствий атаки привлечены более 80 спасателей и 20 единиц техники ГСЧС.

пожар в пригороде Харькова
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
пожар в пригороде Харькова
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
пожар в пригороде Харькова
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
пожар в пригороде Харькова
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
пожар в пригороде Харькова
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
пожар в пригороде Харькова
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Напомним, взрыв в некоторых районах Харькова слышали после 05:00. Утром в традиционной сводке глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в поселке Докучаевское повреждено гражданское предприятие.

Автор: Виктория Яковенко
Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко