Ракетный удар по предприятию в пригороде Харькова: тушат масштабный пожар 📹

Утром 30 января враг нанес ракетный удар по складскому зданию гражданского предприятия в пригороде Харькова, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

В результате «прилета» произошел масштабный пожар площадью более 5000 кв. м.

<br />

«Значительные разрушения получили строительные конструкции. Предварительно, обошлось без пострадавших», — рассказали в ГСЧС.

К ликвидации последствий атаки привлечены более 80 спасателей и 20 единиц техники ГСЧС.

Напомним, взрыв в некоторых районах Харькова слышали после 05:00. Утром в традиционной сводке глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в поселке Докучаевское повреждено гражданское предприятие.