Ракетный удар по предприятию в пригороде Харькова: тушат масштабный пожар 📹
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
Утром 30 января враг нанес ракетный удар по складскому зданию гражданского предприятия в пригороде Харькова, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
В результате «прилета» произошел масштабный пожар площадью более 5000 кв. м.
«Значительные разрушения получили строительные конструкции. Предварительно, обошлось без пострадавших», — рассказали в ГСЧС.
К ликвидации последствий атаки привлечены более 80 спасателей и 20 единиц техники ГСЧС.
Напомним, взрыв в некоторых районах Харькова слышали после 05:00. Утром в традиционной сводке глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в поселке Докучаевское повреждено гражданское предприятие.
Читайте также: Ночной удар по Великому Бурлуку: после ударов БпЛА возник пожар (фото)
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС в Харьковской области, новости Харькова, пожары, пригород, ракетний удар;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Ракетный удар по предприятию в пригороде Харькова: тушат масштабный пожар 📹», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 30 января 2026 в 12:41;