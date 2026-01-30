Live

Ночной удар по Великому Бурлуку: после ударов БпЛА возник пожар (фото)

Происшествия 09:28   30.01.2026
Николь Костенко-Лагутина
Ночной удар по Великому Бурлуку: после ударов БпЛА возник пожар (фото)

Ночью 30 января россияне выпустили беспилотники по Великому Бурлуку, пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

ВС РФ атаковали административное здание в поселке Великий Бурлук Купянского района, которое не эксплуатировалось. В результате взрывов загорелась крыша двухэтажного здания на площади 100 квадратных метров.

Обстрел Великого Бурлука 30 января

Информации о пострадавших и погибших нет.

Обстрел Великого Бурлука 30 января

«К ликвидации последствий вражеского обстрела привлекались 15 сотрудников и три единицы техники ГСЧС, в том числе медицинский расчет и офицер-спасатель», – добавили спасатели.

Обстрел Великого Бурлука 30 января

Напомним, ранее МГ «Объектив» передавала: по данным пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в течение минувших суток спасатели ликвидировали в регионе десять пожаров.  При этом два возгорания начались из-за российских обстрелов. Еще два – возникли в результате короткого замыкания электросети. Так вначале накануне в 07:23 загорелся частный дом на площади 80 квадратных метров в Киевском районе Харькова. Во время тушения спасатели обнаружили тело мужчины 1974 года рождения. Полностью ликвидировать пожар сотрудникам ГСЧС удалось в 10:12. Также в Слободском районе Харькова загорелся гараж. Удалось спасти мужчину.

Читайте также: Погибла женщина, есть пострадавшие: как прошли сутки на Харьковщине

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Циклон зайдет на Харьковщину 30 января: температура опустится от +3 до -15
Циклон зайдет на Харьковщину 30 января: температура опустится от +3 до -15
29.01.2026, 17:27
Новости Харькова — главное 30 января: пожары в городе, погибшие
Новости Харькова — главное 30 января: пожары в городе, погибшие
30.01.2026, 08:55
Как от скачков напряжения защитить технику и жилье – советы специалистов
Как от скачков напряжения защитить технику и жилье – советы специалистов
28.01.2026, 11:30
Сегодня 30 января 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 30 января 2026: какой праздник и день в истории
30.01.2026, 06:00
Новости Харькова — главное 29 января: продвижение РФ в Волчанске, бешенство
Новости Харькова — главное 29 января: продвижение РФ в Волчанске, бешенство
29.01.2026, 22:00
Забил знакомого до смерти в Валках – суд вынес приговор
Забил знакомого до смерти в Валках – суд вынес приговор
30.01.2026, 10:21

Новости по теме:

30.01.2026
ГСЧС: из-за короткого замыкания в Харькове бушевали пожары – есть погибший
28.01.2026
Сдетонировал боеприпас: на Харьковщине погиб спасатель
28.01.2026
Двух человек спасли на пожаре в Харькове: горела квартира, данные ГСЧС
27.01.2026
Без света и тепла: как не превратить альтернативу в беду, советы харьковчанам
27.01.2026
Взрыв прямо в комнате: на Харьковщине пострадал ребенок, подробности


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Ночной удар по Великому Бурлуку: после ударов БпЛА возник пожар (фото)», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 30 января 2026 в 09:28;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью 30 января россияне выпустили беспилотники по Великому Бурлуку, пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.".