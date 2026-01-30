Ночной удар по Великому Бурлуку: после ударов БпЛА возник пожар (фото)
Ночью 30 января россияне выпустили беспилотники по Великому Бурлуку, пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
ВС РФ атаковали административное здание в поселке Великий Бурлук Купянского района, которое не эксплуатировалось. В результате взрывов загорелась крыша двухэтажного здания на площади 100 квадратных метров.
Информации о пострадавших и погибших нет.
«К ликвидации последствий вражеского обстрела привлекались 15 сотрудников и три единицы техники ГСЧС, в том числе медицинский расчет и офицер-спасатель», – добавили спасатели.
Напомним, ранее МГ «Объектив» передавала: по данным пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в течение минувших суток спасатели ликвидировали в регионе десять пожаров. При этом два возгорания начались из-за российских обстрелов. Еще два – возникли в результате короткого замыкания электросети. Так вначале накануне в 07:23 загорелся частный дом на площади 80 квадратных метров в Киевском районе Харькова. Во время тушения спасатели обнаружили тело мужчины 1974 года рождения. Полностью ликвидировать пожар сотрудникам ГСЧС удалось в 10:12. Также в Слободском районе Харькова загорелся гараж. Удалось спасти мужчину.
Читайте также: Погибла женщина, есть пострадавшие: как прошли сутки на Харьковщине
