Live

Погибла женщина, есть пострадавшие: как прошли сутки на Харьковщине

Происшествия 08:36   30.01.2026
Николь Костенко-Лагутина
Погибла женщина, есть пострадавшие: как прошли сутки на Харьковщине Фото: пресс-служба ХОВА

В результате обстрелов четырех населенных пунктов Харьковской области погибла женщина, еще двое людей – пострадали, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов. 

«В дачном кооперативе возле с. Новоосиново Куриловской громады погибла 47-летняя женщина, пострадала 52-летняя женщина; в с. Черное Ольховатской громады пострадал 54-летний мужчина», – уточнил Синегубов.

За сутки по области «прилетело» такое вооружение:

  • ракета (тип устанавливается);
  • шесть БпЛА типа «Герань-2»;
  • два БпЛА (тип устанавливается).

Из-за обстрелов в Богодуховском районе повреждены электросети, в Купянском – три частных дома и админздание, а в поселке Докучаевское Харьковского района россияне обстреляли гражданское предприятие.

Читайте также: Почти три десятка боев было накануне на Харьковщине – данные Генштаба на 08:00

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Циклон зайдет на Харьковщину 30 января: температура опустится от +3 до -15
Циклон зайдет на Харьковщину 30 января: температура опустится от +3 до -15
29.01.2026, 17:27
Новости Харькова — главное 30 января: пожары в городе, погибшие
Новости Харькова — главное 30 января: пожары в городе, погибшие
30.01.2026, 08:55
Как от скачков напряжения защитить технику и жилье – советы специалистов
Как от скачков напряжения защитить технику и жилье – советы специалистов
28.01.2026, 11:30
Новости Харькова — главное 29 января: продвижение РФ в Волчанске, бешенство
Новости Харькова — главное 29 января: продвижение РФ в Волчанске, бешенство
29.01.2026, 22:00
Сегодня 30 января 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 30 января 2026: какой праздник и день в истории
30.01.2026, 06:00
Погибла женщина, есть пострадавшие: как прошли сутки на Харьковщине
Погибла женщина, есть пострадавшие: как прошли сутки на Харьковщине
30.01.2026, 08:36

Новости по теме:

29.01.2026
Неделя проходит тяжело — Терехов об обстрелах и ситуации в энергетике Харькова
28.01.2026
Двух человек спасли на пожаре в Харькове: горела квартира, данные ГСЧС
27.01.2026
Что происходит в энергетике Украины утром 27 января: данные Минэнерго
27.01.2026
Погиб мужчина, восемь пострадавших: о результатах ударов рассказал Синегубов
26.01.2026
Хвалят Житомир и Харьков, потому что ругают Киев — Лисичкин о зиме (видео)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Погибла женщина, есть пострадавшие: как прошли сутки на Харьковщине», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 30 января 2026 в 08:36;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате обстрелов четырех населенных пунктов Харьковской области погибла женщина, еще двое людей – пострадали, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов. ".