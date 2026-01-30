Погибла женщина, есть пострадавшие: как прошли сутки на Харьковщине
Фото: пресс-служба ХОВА
В результате обстрелов четырех населенных пунктов Харьковской области погибла женщина, еще двое людей – пострадали, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.
«В дачном кооперативе возле с. Новоосиново Куриловской громады погибла 47-летняя женщина, пострадала 52-летняя женщина; в с. Черное Ольховатской громады пострадал 54-летний мужчина», – уточнил Синегубов.
За сутки по области «прилетело» такое вооружение:
- ракета (тип устанавливается);
- шесть БпЛА типа «Герань-2»;
- два БпЛА (тип устанавливается).
Из-за обстрелов в Богодуховском районе повреждены электросети, в Купянском – три частных дома и админздание, а в поселке Докучаевское Харьковского района россияне обстреляли гражданское предприятие.
