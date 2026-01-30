Погибла женщина, есть пострадавшие: как прошли сутки на Харьковщине

В результате обстрелов четырех населенных пунктов Харьковской области погибла женщина, еще двое людей – пострадали, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В дачном кооперативе возле с. Новоосиново Куриловской громады погибла 47-летняя женщина, пострадала 52-летняя женщина; в с. Черное Ольховатской громады пострадал 54-летний мужчина», – уточнил Синегубов.

За сутки по области «прилетело» такое вооружение:

ракета (тип устанавливается);

шесть БпЛА типа «Герань-2»;

два БпЛА (тип устанавливается).

Из-за обстрелов в Богодуховском районе повреждены электросети, в Купянском – три частных дома и админздание, а в поселке Докучаевское Харьковского района россияне обстреляли гражданское предприятие.