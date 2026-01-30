Загинула жінка, є постраждалі: як минула доба на Харківщині
Внаслідок обстрілів чотирьох населених пунктів Харківської області загинула жінка, ще двоє людей – постраждали, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“У дачному кооперативі біля с. Новоосинове Курилівської громади загинула 47-річна жінка, постраждала 52-річна жінка; у с. Чорне Вільхуватської громади постраждав 54-річний чоловік”, – уточнив Синєгубов.
За добу по області “прилетіло” таке озброєння:
- ракета (тип встановлюється);
- шість БпЛА типу “Герань-2”;
- два БпЛА (тип встановлюється).
Через обстріли в Богодухівському районі пошкоджені електромережі, у Куп’янському – три приватні будинки та адмінбудівля, а у селищі Докучаєвське Харківського району росіяни обстріляли цивільне підприємство.
