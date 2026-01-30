Загинула жінка, є постраждалі: як минула доба на Харківщині

Внаслідок обстрілів чотирьох населених пунктів Харківської області загинула жінка, ще двоє людей – постраждали, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У дачному кооперативі біля с. Новоосинове Курилівської громади загинула 47-річна жінка, постраждала 52-річна жінка; у с. Чорне Вільхуватської громади постраждав 54-річний чоловік”, – уточнив Синєгубов.

За добу по області “прилетіло” таке озброєння:

ракета (тип встановлюється);

шість БпЛА типу “Герань-2”;

два БпЛА (тип встановлюється).

Через обстріли в Богодухівському районі пошкоджені електромережі, у Куп’янському – три приватні будинки та адмінбудівля, а у селищі Докучаєвське Харківського району росіяни обстріляли цивільне підприємство.