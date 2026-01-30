Майже три десятки боїв було напередодні на Харківщині – дані Генштабу на 08:00
За інформацією Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби в регіоні було 29 боїв.
Складніше було на Південно-Слобожанському напрямку. Тут кількість боєзіткнень зросла до 17. Ворог атакував біля Вовчанська, Стариці, Тихого, Фиголівки, Вовчанських Хуторів, Григорівки та Колодязного.
На Куп’янському – зафіксували 12 штурмів РФ біля Борівської Андріївки, Куп’янська, Петропавлівки та Піщаного.
“Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 279 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України 41 авіаційного удару, скинувши 123 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили для ураження 5583 дрони-камікадзе та здійснили 3802 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 144 – з реактивних систем залпового вогню“, – зазначили у ГШ.
Також у Генштабі оновили інформацію про втрати росіян:
