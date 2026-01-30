Новини Харкова — головне 30 січня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:20

Двічі оголошували тривогу в Харкові та області цієї ночі

Тривога цієї ночі лунала на Харківщині двічі. Спочатку з 01:31 до 02:47. За інформацією Повітряних сил ЗСУ, регіон атакували безпілотники.

Основна загроза виникла для Великого Бурлука, писали моніторингові ТГ-канали. Ще одну тривогу оголошували вже вранці – о 04:46. Спочатку на область знову полетіли безпілотники.

Потім додалися пуски балістики з північно-східного напрямку.

О 05:00 українські захисники зафіксували швидкісну ціль на Харківщині. Відбій тривоги дали о 05.34.