Новини Харкова — головне 30 січня: як минула ніч
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
07:20
Двічі оголошували тривогу в Харкові та області цієї ночі
Тривога цієї ночі лунала на Харківщині двічі. Спочатку з 01:31 до 02:47. За інформацією Повітряних сил ЗСУ, регіон атакували безпілотники.
Основна загроза виникла для Великого Бурлука, писали моніторингові ТГ-канали. Ще одну тривогу оголошували вже вранці – о 04:46. Спочатку на область знову полетіли безпілотники.
Потім додалися пуски балістики з північно-східного напрямку.
О 05:00 українські захисники зафіксували швидкісну ціль на Харківщині. Відбій тривоги дали о 05.34.
