Ракетний удар по підприємству в передмісті Харкова: гасять масштабну пожежу 📹

Вранці 30 січня ворог завдав ракетного удару по складській будівлі цивільного підприємства у передмісті Харкова, повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.

Внаслідок «прильоту» виникла масштабна пожежа площею понад 5000 кв. м.

<br />

«Значних руйнувань зазнали будівельні конструкції. Попередньо, обійшлося без постраждалих», – розповіли у ДСНС.

До ліквідації наслідків атаки залучені понад 80 рятувальників та 20 одиниць техніки ДСНС.

Нагадаємо, вибух у деяких районах Харкова чули після 05:00. Вранці у традиційному зведенні голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що у селищі Докучаєвське пошкоджене цивільне підприємство.