Ракетний удар по підприємству в передмісті Харкова: гасять масштабну пожежу 📹
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
Вранці 30 січня ворог завдав ракетного удару по складській будівлі цивільного підприємства у передмісті Харкова, повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.
Внаслідок «прильоту» виникла масштабна пожежа площею понад 5000 кв. м.
«Значних руйнувань зазнали будівельні конструкції. Попередньо, обійшлося без постраждалих», – розповіли у ДСНС.
До ліквідації наслідків атаки залучені понад 80 рятувальників та 20 одиниць техніки ДСНС.
Нагадаємо, вибух у деяких районах Харкова чули після 05:00. Вранці у традиційному зведенні голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що у селищі Докучаєвське пошкоджене цивільне підприємство.
