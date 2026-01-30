Live

Ракетний удар по підприємству в передмісті Харкова: гасять масштабну пожежу 📹

Події 12:41   30.01.2026
Вікторія Яковенко
Ракетний удар по підприємству в передмісті Харкова: гасять масштабну пожежу 📹 Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Вранці 30 січня ворог завдав ракетного удару по складській будівлі цивільного підприємства у передмісті Харкова, повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.

Внаслідок «прильоту» виникла масштабна пожежа площею понад 5000 кв. м.

«Значних руйнувань зазнали будівельні конструкції. Попередньо, обійшлося без постраждалих», – розповіли у ДСНС.

До ліквідації наслідків атаки залучені понад 80 рятувальників та 20 одиниць техніки ДСНС.

пожар в пригороде Харькова
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
Нагадаємо, вибух у деяких районах Харкова чули після 05:00. Вранці у традиційному зведенні голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що у селищі Докучаєвське пошкоджене цивільне підприємство.

Автор: Вікторія Яковенко
