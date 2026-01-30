Дітей евакуюють із сіл Старосалтівської громади на Харківщині

До зони евакуації потрапили сім сіл громади: Березники, Вишневе, Гонтарівка, Металівка, Радькове, Зарічне та Широке. Про ухвалене рішення повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов 30 січня.

За словами Синєгубова, питання розглядали на засіданні Ради оборони Харківської області.

“Ухвалили рішення про евакуацію в примусовий спосіб родин із дітьми із семи сіл Старосалтівської громади: Березники, Вишневе, Гонтарівка, Металівка, Радькове, Зарічне та Широке. На сьогодні, за останніми даними, в цих населених пунктах залишається 25 дітей. Закликаємо родини з неповнолітніми невідкладно виїхати з небезпечних територій, бо йдеться про збереження життів“, – написав Синєгубов.

Зазначимо, перелічені села знаходяться на лівому, східному березі Печенізького водосховища. У той бік поступово рухається фронт із півночі. Російська армія активізувала бойові дії на Вовчанському напрямку останніми днями. І військові аналітики інформували про наявні у ворога просування.

“Маршрути евакуації вже відпрацьовані, передбачені місця тимчасового проживання людей. Евакуйовані сім’ї отримають підтримку в оформленні статусу ВПО, доступ до виплат і гуманітарної допомоги”, – підкреслив начальник ХОВА.