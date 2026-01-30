Дітей евакуюють із сіл Старосалтівської громади на Харківщині
До зони евакуації потрапили сім сіл громади: Березники, Вишневе, Гонтарівка, Металівка, Радькове, Зарічне та Широке. Про ухвалене рішення повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов 30 січня.
За словами Синєгубова, питання розглядали на засіданні Ради оборони Харківської області.
“Ухвалили рішення про евакуацію в примусовий спосіб родин із дітьми із семи сіл Старосалтівської громади: Березники, Вишневе, Гонтарівка, Металівка, Радькове, Зарічне та Широке. На сьогодні, за останніми даними, в цих населених пунктах залишається 25 дітей. Закликаємо родини з неповнолітніми невідкладно виїхати з небезпечних територій, бо йдеться про збереження життів“, – написав Синєгубов.
Зазначимо, перелічені села знаходяться на лівому, східному березі Печенізького водосховища. У той бік поступово рухається фронт із півночі. Російська армія активізувала бойові дії на Вовчанському напрямку останніми днями. І військові аналітики інформували про наявні у ворога просування.
“Маршрути евакуації вже відпрацьовані, передбачені місця тимчасового проживання людей. Евакуйовані сім’ї отримають підтримку в оформленні статусу ВПО, доступ до виплат і гуманітарної допомоги”, – підкреслив начальник ХОВА.
Читайте також: Можливо, БпЛА були оснащені Starlink: деталі про атаку на поїзд на Харківщині
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: евакуація, новини Харкова, сінєгубов, старий салтів;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Дітей евакуюють із сіл Старосалтівської громади на Харківщині», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 30 Січня 2026 в 18:26;