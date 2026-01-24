«Ворог пошкодив логістику, важко тримати оборону Вовчанська» – DeepState
Армія РФ продовжує тиснути в районі Вовчанська, інформують аналітики проєкту «DeepState».
«В останньому оновленні було просування біля Синельникового та Цегельного. Також збільшилася сіра зона у Вільчі, куди активно лізуть кацапи. Постійна фіксація як в самому населеному пункті, так і в околицях», – розповіли осінтери.
Попередньо, кажуть у DeepState, цей населений пункт активно поглинає ворог, і деякі бійці вже зазначають, що він «червоний», однак цю інформацію аналітики ще перевіряють.
«Ворог пошкодив логістику, через що важко тримати оборону Вовчанська та навколишнього району. Проти пілотів працюють екіпажі «рубікона», працюють по позиціях БпЛА, з метою унеможливити надавати підтримку піхоті і знищувати у відповідь позиції противника», – додали у DeepState.
Паралельно відбувається проникнення малих груп противника і накопичення для подальших спроб просунутися, підсумували аналітики.
Нагадаємо, раніше спікер Групування об’єднаних сил Віктор Трегубов розповів, що у Вовчанську зараз йдуть міські бої. За його словами, росіяни активно лізуть через річку на південь. “Треба розуміти, що річки перемерзли, тому вони перестали бути природними перешкодами, тому для малих піхотних груп вони не є проблемою”, – зазначив Трегубов.
