«Враг повредил логистику, тяжело держать оборону Волчанска» — DeepState

Армия РФ продолжает давить в районе Волчанска, передают аналитики проекта «DeepState».

«В последнем обновлении было продвижение возле Синельниково и Цегельного. Также увеличилась серая зона в Вильче, куда активно лезут оккупанты. Постоянная фиксация как в самом населенном пункте, так и в окрестностях», – рассказали осинтеры.

Предварительно, говорят в DeepState, этот населенный пункт активно поглощает враг, и некоторые бойцы уже отмечают, что он «красный», однако эту информацию аналитики еще проверяют.

«Враг повредил логистику, из-за чего тяжело держать оборону Волчанска и окружающего района. Против пилотов работают экипажи «Рубикона», работают по позициям БпЛА, с целью сделать невозможным оказывать поддержку пехоте и уничтожать ответные позиции противника», — добавили в DeepState.

Параллельно происходит проникновение малых групп противника и накопление для дальнейших попыток продвинуться, подытожили аналитики.

Напомним, ранее спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов рассказал, что в Волчанске сейчас идут городские бои. По его словам, россияне активно лезут через реку на юг. «Надо понимать, что реки перемерзли, поэтому они перестали быть природными преградами, поэтому для малых пехотных групп они не являются проблемой», — отметил Трегубов.