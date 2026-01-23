Live

Враг продвинулся на севере от Харькова – Deep State

Украина 07:37   23.01.2026
Николь Костенко-Лагутина
Аналитики проекта Deep State обновили карту боевых действий на Харьковщине, указав, где продвинулся враг.

Так, по данным экспертов, россияне захватили новые территории вблизи Синельниково. Населенный пункт расположен на севере области, на юго-западе от Волчанска.

Россияне продвинулись на Харьковщине 23 января 2026

Напомним, ранее спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов рассказал, что в Волчанске сейчас идут городские бои. По его словам, россияне активно лезут через реку на юг. «Надо понимать, что реки перемерзли, поэтому они перестали быть природными преградами, поэтому для малых пехотных групп они не являются проблемой», — отметил Трегубов.

