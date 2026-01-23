Враг продвинулся на севере от Харькова – Deep State

Аналитики проекта Deep State обновили карту боевых действий на Харьковщине, указав, где продвинулся враг.

Так, по данным экспертов, россияне захватили новые территории вблизи Синельниково. Населенный пункт расположен на севере области, на юго-западе от Волчанска.

Напомним, ранее спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов рассказал, что в Волчанске сейчас идут городские бои. По его словам, россияне активно лезут через реку на юг. «Надо понимать, что реки перемерзли, поэтому они перестали быть природными преградами, поэтому для малых пехотных групп они не являются проблемой», — отметил Трегубов.