Ворог просунувся на півночі від Харкова – Deep State

Аналітики проєкту Deep State оновили карту бойових дій на Харківщині, вказавши, де просунувся ворог.

Так, за даними експертів, росіяни захопили нові території поблизу Синельникового. Населений пункт розташований на півночі області, на південному заході від Вовчанська.

Нагадаємо, раніше спікер Групування об’єднаних сил Віктор Трегубов розповів, що у Вовчанську зараз йдуть міські бої. За його словами, росіяни активно лізуть через річку на південь. “Треба розуміти, що річки перемерзли, тому вони перестали бути природними перешкодами, тому для малих піхотних груп вони не є проблемою”, – зазначив Трегубов.