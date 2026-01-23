Live

Ворог просунувся на півночі від Харкова – Deep State

Україна 07:37   23.01.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Аналітики проєкту Deep State оновили карту бойових дій на Харківщині, вказавши, де просунувся ворог.

Так, за даними експертів, росіяни захопили нові території поблизу Синельникового. Населений пункт розташований на півночі області, на південному заході від Вовчанська.

Росіяни просунулися на Харківщині 23 січня 2026

Нагадаємо, раніше спікер Групування об’єднаних сил Віктор Трегубов розповів, що у Вовчанську зараз йдуть міські бої. За його словами, росіяни активно лізуть через річку на південь. “Треба розуміти, що річки перемерзли, тому вони перестали бути природними перешкодами, тому для малих піхотних груп вони не є проблемою”, – зазначив Трегубов.

Читайте також: Новини Харкова – головне 23 січня: як минула ніч

