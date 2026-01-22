У Куп’янську завершується зачистка, у Вовчанську йдуть бої – Трегубов (відео)

Що наразі відбувається у Куп’янську та Вовчанську, розповів в етері нацмарафону спікер Угрупування об’єднаних сил Віктор Трегубов.

За його словами, у місті Куп’янськ завершується зачистка міста від російських окупантів.

«У декількох кварталах, я вже навіть не кажу районів, а кажу кварталів. Це, як на мене, швидка перспектива, але давайте дочекаємось завершення», – підкреслив Трегубов.

У місті залишається близько 50 росіян, додає Трегубов. У полон вони не здаються.

«Вони сидять плюс-мінус разом і якщо почнуть здаватися, то здадуться усі. Там були декілька взяті у полон, але це декілька на тиждень. На флангах – постійні спроби лізти на схід від міста за річкою, але без успіху. І постійні спроби подолати цю дистанцію на північ від міста, теж без успіху. В першу чергу тому, що ті позиції, які вони вже кинули, відбити назад буде важко, попри спроби», – продовжив спікер.

У Вовчанську зараз відбуваються міські бої.

«Росіяни активно лізуть через річку на південь, але більше мова йде про спроби обходу. Треба розуміти, що річки перемерзли, тому вони перестали бути природними перепонами, тому для малих піхотних груп вони проблемою не є», – зазначив Трегубов.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”