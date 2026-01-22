Live

У Куп’янську завершується зачистка, у Вовчанську йдуть бої – Трегубов (відео)

Записано 13:10   22.01.2026
Вікторія Яковенко
У Куп’янську завершується зачистка, у Вовчанську йдуть бої – Трегубов (відео) Скриншот

Що наразі відбувається у Куп’янську та Вовчанську, розповів в етері нацмарафону спікер Угрупування об’єднаних сил Віктор Трегубов.

За його словами, у місті Куп’янськ завершується зачистка міста від російських окупантів.

«У декількох кварталах, я вже навіть не кажу районів, а кажу кварталів. Це, як на мене, швидка перспектива, але давайте дочекаємось завершення», – підкреслив Трегубов.

У місті залишається близько 50 росіян, додає Трегубов. У полон вони не здаються.

«Вони сидять плюс-мінус разом і якщо почнуть здаватися, то здадуться усі. Там були декілька взяті у полон, але це декілька на тиждень. На флангах – постійні спроби лізти на схід від міста за річкою, але без успіху. І постійні спроби подолати цю дистанцію на північ від міста, теж без успіху. В першу чергу тому, що ті позиції, які вони вже кинули, відбити назад буде важко, попри спроби», – продовжив спікер.

У Вовчанську зараз відбуваються міські бої.

«Росіяни активно лізуть через річку на південь, але більше мова йде про спроби обходу. Треба розуміти, що річки перемерзли, тому вони перестали бути природними перепонами, тому для малих піхотних груп вони проблемою не є», – зазначив Трегубов.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Читайте також: Росіяни просунулися на двох напрямках у регіоні? Що кажуть у ISW

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
«Не залишати у пакетах»: скільки ялинок вже утилізували в Харкові
«Не залишати у пакетах»: скільки ялинок вже утилізували в Харкові
22.01.2026, 14:21
Біля лісу на Харківщині знайшли громадянку Японії: що робила в Україні
Біля лісу на Харківщині знайшли громадянку Японії: що робила в Україні
20.01.2026, 13:20
Готові платити до 120 тисяч гривень: список високооплачуваних вакансій тижня
Готові платити до 120 тисяч гривень: список високооплачуваних вакансій тижня
22.01.2026, 11:12
Дані Генштабу на 08:00: 15 боїв зафіксовано на Харківщині
Дані Генштабу на 08:00: 15 боїв зафіксовано на Харківщині
22.01.2026, 08:12
Смертельна аварія на Харківщині: зіткнулися легковик і вантажівка (фото)
Смертельна аварія на Харківщині: зіткнулися легковик і вантажівка (фото)
22.01.2026, 12:34
Росіяни просунулися на двох напрямках у регіоні? Що кажуть у ISW
Росіяни просунулися на двох напрямках у регіоні? Що кажуть у ISW
22.01.2026, 09:50

Новини за темою:

21.01.2026
Рідкісну ворожу РЕБ уразили на Харківщині (відео)
19.01.2026
Сьогодні 19 січня 2026: яке свято та день в історії
17.01.2026
Сову врятували воїни “Ахіллеса” – птах заплутався в антидроновій сітці (відео)
17.01.2026
Росіяни “шукають ключик” до кордону на Харківщині – Трегубов (відео)
16.01.2026
П’ять боїв йдуть на Харківщині: де атакує ворог, повідомив Генштаб ЗСУ


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «У Куп’янську завершується зачистка, у Вовчанську йдуть бої – Трегубов (відео)», то перегляньте більше у розділі Записано на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 22 Січня 2026 в 13:10;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Що наразі відбувається у Куп’янську та Вовчанську, розповів в етері нацмарафону спікер Угрупування об’єднаних сил Віктор Трегубов.".