В Купянске завершается зачистка, в Волчанске идут бои – Трегубов (видео)

Записано 13:10   22.01.2026
Виктория Яковенко
Что сейчас происходит в Купянске и Волчанске, рассказал в эфире нацмарафона спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

По его словам, в городе Купянск завершается зачистка города от российских оккупантов.

«В нескольких кварталах, я уж даже не говорю районов, а говорю кварталов. Это, по-моему, быстрая перспектива, но давайте дождемся завершения», — подчеркнул Трегубов.

В городе остаются около 50 россиян, добавляет Трегубов. В плен они не сдаются.

«Они сидят плюс-минус вместе и если начнут сдаваться, то сдадутся все. Брали несколько в плен, но это несколько за неделю. На флангах – постоянные попытки лезть восточнее города за рекой, но без успеха. И постоянные попытки преодолеть эту дистанцию ​​к северу от города — тоже без успеха. В первую очередь потому, что те позиции, которые они уже бросили, отбить назад будет трудно, несмотря на попытки», — продолжил спикер.

В Волчанске сейчас идут городские бои.

«Россияне активно лезут через реку на юг, но больше идет речь о попытках обхода. Надо понимать, что реки перемерзли, поэтому они перестали быть природными преградами, поэтому для малых пехотных групп они не являются проблемой», — отметил Трегубов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Читайте также: Россияне продвинулись на двух направлениях в регионе? Что говорят в ISW

Автор: Виктория Яковенко
