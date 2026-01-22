В Купянске завершается зачистка, в Волчанске идут бои – Трегубов (видео)
Что сейчас происходит в Купянске и Волчанске, рассказал в эфире нацмарафона спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.
По его словам, в городе Купянск завершается зачистка города от российских оккупантов.
«В нескольких кварталах, я уж даже не говорю районов, а говорю кварталов. Это, по-моему, быстрая перспектива, но давайте дождемся завершения», — подчеркнул Трегубов.
В городе остаются около 50 россиян, добавляет Трегубов. В плен они не сдаются.
«Они сидят плюс-минус вместе и если начнут сдаваться, то сдадутся все. Брали несколько в плен, но это несколько за неделю. На флангах – постоянные попытки лезть восточнее города за рекой, но без успеха. И постоянные попытки преодолеть эту дистанцию к северу от города — тоже без успеха. В первую очередь потому, что те позиции, которые они уже бросили, отбить назад будет трудно, несмотря на попытки», — продолжил спикер.
В Волчанске сейчас идут городские бои.
«Россияне активно лезут через реку на юг, но больше идет речь о попытках обхода. Надо понимать, что реки перемерзли, поэтому они перестали быть природными преградами, поэтому для малых пехотных групп они не являются проблемой», — отметил Трегубов.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Читайте также: Россияне продвинулись на двух направлениях в регионе? Что говорят в ISW
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «В Купянске завершается зачистка, в Волчанске идут бои – Трегубов (видео)», то посмотрите больше в разделе Записано на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 22 января 2026 в 13:10;