Росіяни просунулися на двох напрямках у регіоні? Що кажуть у ISW
У зведенні 22 січня в Інституті вивчення війни (ISW) розповіли, що росіяни заявили про нібито успішне просування ЗС РФ на двох напрямках на Харківщині.
Так, на Великобурлуцькому напрямку, стверджував один із російських блогерів, окупанти просунулися на північному сході від Григорівки – населений пункт розташований на північному сході від Великого Бурлука. Однак ці дані виявились фейками, констатували аналітики, вивчивши геолокаційні кадри.
Також ворог писав, що ЗС РФ захопили нові території у центральній частині Вовчанська, у районі Лимана, Стариці та Дігтярного. Все з цього, пишуть в Інституті вивчення війни, також є непідтвердженою інформацією.
Ситуація інших напрямах фронту – стабільна.
Читайте також: Є руйнування та постраждала: наслідки ударів РФ по Харківщині
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Україна, Фронт, Харків; Теги: isw, інститут вивчення війни, фронт, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Росіяни просунулися на двох напрямках у регіоні? Що кажуть у ISW», то перегляньте більше у розділі Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 22 Січня 2026 в 09:50;