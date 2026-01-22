Росіяни просунулися на двох напрямках у регіоні? Що кажуть у ISW

У зведенні 22 січня в Інституті вивчення війни (ISW) розповіли, що росіяни заявили про нібито успішне просування ЗС РФ на двох напрямках на Харківщині.

Так, на Великобурлуцькому напрямку, стверджував один із російських блогерів, окупанти просунулися на північному сході від Григорівки – населений пункт розташований на північному сході від Великого Бурлука. Однак ці дані виявились фейками, констатували аналітики, вивчивши геолокаційні кадри.

Також ворог писав, що ЗС РФ захопили нові території у центральній частині Вовчанська, у районі Лимана, Стариці та Дігтярного. Все з цього, пишуть в Інституті вивчення війни, також є непідтвердженою інформацією.

Ситуація інших напрямах фронту – стабільна.