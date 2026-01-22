Live

Є руйнування та постраждала: наслідки ударів РФ по Харківщині

Події 08:39   22.01.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що протягом минулої доби росіяни атакували три населені пункти на Харківщині. 

Внаслідок обстрілів постраждала одна людина. У с. Ківшарівка постраждала 74-річна жінка”, – уточнив Синєгубов.

По регіону вдарило таке озброєння:

  • КАБ;
  • два БпЛА типу «Герань-2»;
  • fpv-дрон.

Внаслідок “прильотів” у Богодухівському районі є пошкодження на відкритій території, також під ударом опинився приватний будинок. У селі Студенок в Куп’янському районі російська армія вдарила по дорозі, додав начальник ХОВА.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
