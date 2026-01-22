Є руйнування та постраждала: наслідки ударів РФ по Харківщині
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що протягом минулої доби росіяни атакували три населені пункти на Харківщині.
“Внаслідок обстрілів постраждала одна людина. У с. Ківшарівка постраждала 74-річна жінка”, – уточнив Синєгубов.
По регіону вдарило таке озброєння:
- КАБ;
- два БпЛА типу «Герань-2»;
- fpv-дрон.
Внаслідок “прильотів” у Богодухівському районі є пошкодження на відкритій території, також під ударом опинився приватний будинок. У селі Студенок в Куп’янському районі російська армія вдарила по дорозі, додав начальник ХОВА.
