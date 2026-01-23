Live

Новости Харькова – главное 23 января: как прошла ночь

Общество 07:22   23.01.2026
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова – главное 23 января: как прошла ночь

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:22

Была угроза «Шахедов» и КАБов: как прошла ночь в Харькове и области

Первая тревога прозвучала на Харьковщине в 00:13. Украинские защитники предупредили, что возникла угроза ударов «Шахедами». Отбой тревоги для областного центра дали в 01:55. Тем временем в области продолжили кружить БпЛА. Так их зафиксировали на юге региона – дроны летели на северо-восток.

В 03:23 тревога зазвучала вновь – на Харьковщину враг выпустил КАБы.

Тревожно было до самого утра. Хотя прямых угроз для  региона не было, россияне атаковали соседние области. Отбой прозвучал в уже утром, в 06:20.

Читайте также: Сегодня 23 января 2026: какой праздник и день в истории

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Как 23 января будут отключать свет в Харькове и области: графики
Как 23 января будут отключать свет в Харькове и области: графики
22.01.2026, 21:55
Света нет по 10 часов в Харькове: какой лучший из сценариев прогнозирует ХОВА
Света нет по 10 часов в Харькове: какой лучший из сценариев прогнозирует ХОВА
21.01.2026, 10:08
Новости Харькова – главное 22 января: аварийные отключения, погибли волонтеры
Новости Харькова – главное 22 января: аварийные отключения, погибли волонтеры
22.01.2026, 22:00
Что появится на месте выгоревших бора и лесополосы в Харькове: подробности
Что появится на месте выгоревших бора и лесополосы в Харькове: подробности
22.01.2026, 17:46
Погибли волонтеры, есть пострадавший: FPV-дроны атаковали Дергачевщину (фото)
Погибли волонтеры, есть пострадавший: FPV-дроны атаковали Дергачевщину (фото)
22.01.2026, 15:10
Новости Харькова – главное 23 января: как прошла ночь
Новости Харькова – главное 23 января: как прошла ночь
23.01.2026, 07:22

Новости по теме:

22.01.2026
Погибли волонтеры; 11 очередей отключений на Харьковщине – итоги 22 января
22.01.2026
Новости Харькова – главное 22 января: аварийные отключения, погибли волонтеры
21.01.2026
Харьков без света, из парков убирают дух Рождества – итоги 21 января
21.01.2026
Новости Харькова – главное 21 января: проблемы с метро, упал дрон
20.01.2026
«Очень большие отключения», Харьков на генераторах – итоги 20 января


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Новости Харькова – главное 23 января: как прошла ночь», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 23 января 2026 в 07:22;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".