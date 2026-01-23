Новости Харькова – главное 23 января: как прошла ночь

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:22

Была угроза «Шахедов» и КАБов: как прошла ночь в Харькове и области

Первая тревога прозвучала на Харьковщине в 00:13. Украинские защитники предупредили, что возникла угроза ударов «Шахедами». Отбой тревоги для областного центра дали в 01:55. Тем временем в области продолжили кружить БпЛА. Так их зафиксировали на юге региона – дроны летели на северо-восток.

В 03:23 тревога зазвучала вновь – на Харьковщину враг выпустил КАБы.

Тревожно было до самого утра. Хотя прямых угроз для региона не было, россияне атаковали соседние области. Отбой прозвучал в уже утром, в 06:20.