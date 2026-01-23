Враг сегодня не атаковал на Купянщине – данные Генштаба ВСУ на 16:00

О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении произошло пять боев, противник атаковал в районах населенных пунктов Прилипка, Волчанские Хутора и в сторону населенных пунктов Нестерное и Сонино. Два боя продолжаются.

На Купянском направлении противник наступательных действий не проводил.

В общем по всей линии фронта с начала суток зафиксировали 59 боев, отметили в Генштабе.

Напомним, сегодня, 23 января, около 13:00 оккупанты ударили FPV-дроном по гражданскому автомобилю в поселке Прудянка. В результате атаки погибли мужчина и женщина. Пострадали еще три женщины. Их госпитализировали.