РФ атаковала мусоровоз на Харьковщине, коммунальщики успели спрятаться (фото)
Около 10:50 вражеский FPV-дрон уничтожил коммунальный мусоровоз в Русской Лозовой.
«Водитель с грузчиком успели вовремя заметить вражеский беспилотник, выбежать из машины и спрятаться. Дрон на время завис над машиной, после чего попал прямо в кабину», — сообщил начальник ДергачевскойГВА Вячеслав Задоренко.
Он отметил, что целенаправленные российские атаки против гражданских продолжаются второй день подряд. Он призвал жителей быть максимально бдительными.
Напомним, сегодня, 23 января, около 13:00 оккупанты ударили FPV-дроном по гражданскому автомобилю в поселке Прудянка. В результате атаки погибли мужчина и женщина. Пострадали еще три женщины. Их госпитализировали.
Двое волонтеров погибли 22 января в Казачьей Лопани. Мужчины 35 и 63 лет развозили хлеб немногочисленным жителям, которые до сих пор живут в пограничном поселке. По гражданскому авто волонтеров ударил российский FPV-дрон. Оба мужчины погибли, сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко. Он уточнил, что погибшие волонтеры в течение двух лет доставляли гуманитарную помощь жителям. А видео с этим авто уже публиковали в Z-каналах.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: Вячеслав Задоренко, мусоровоз, Русская Лозовая, удар;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «РФ атаковала мусоровоз на Харьковщине, коммунальщики успели спрятаться (фото)», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 23 января 2026 в 16:06;