РФ атаковала мусоровоз на Харьковщине, коммунальщики успели спрятаться (фото)

Общество 16:06   23.01.2026
Виктория Яковенко
РФ атаковала мусоровоз на Харьковщине, коммунальщики успели спрятаться (фото) Фото: Вячеслав Задоренко

Около 10:50 вражеский FPV-дрон уничтожил коммунальный мусоровоз в Русской Лозовой.

«Водитель с грузчиком успели вовремя заметить вражеский беспилотник, выбежать из машины и спрятаться. Дрон на время завис над машиной, после чего попал прямо в кабину», — сообщил начальник ДергачевскойГВА Вячеслав Задоренко.

Он отметил, что целенаправленные российские атаки против гражданских продолжаются второй день подряд. Он призвал жителей быть максимально бдительными.

удар по мусоровозу на Харьковщине
Фото: Вячеслав Задоренко
удар по мусоровозу на Харьковщине
Фото: Вячеслав Задоренко

Напомним, сегодня, 23 января, около 13:00 оккупанты ударили FPV-дроном по гражданскому автомобилю в поселке Прудянка. В результате атаки погибли мужчина и женщина. Пострадали еще три женщины. Их госпитализировали.

Двое волонтеров погибли 22 января в Казачьей Лопани. Мужчины 35 и 63 лет развозили хлеб немногочисленным жителям, которые до сих пор живут в пограничном поселке. По гражданскому авто волонтеров ударил российский FPV-дрон. Оба мужчины погибли, сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко. Он уточнил, что погибшие волонтеры в течение двух лет доставляли гуманитарную помощь жителям. А видео с этим авто уже публиковали в Z-каналах.

Автор: Виктория Яковенко
