РФ атакувала сміттєвоз на Харківщині, комунальники встигли сховатися (фото)
Близько 10:50 ворожий FPV-дрон знищив комунальний сміттєвоз у Руській Лозовій.
«Водій з вантажником встигли вчасно помітити ворожий безпілотник, вибігти з машини і сховатися. Дрон на певний час завис над машиною, після чого поцілив прямо у кабіну», – повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.
Він зазначив, що цілеспрямовані російські атаки проти цивільних тривають другий день поспіль. Він закликав мешканців бути максимально пильними.
Нагадаємо, сьогодні, 23 січня, близько 13:00 окупанти вдарили FPV-дроном по цивільній автівці в селищі Прудянка. Внаслідок атаки загинули чоловік та жінка. Постраждали ще троє жінок. Їх шпиталізували.
Двоє волонтерів загинули 22 січня у Козачій Лопані. Чоловіки 35 та 63 років розвозили хліб нечисленним мешканцям, які досі живуть у прикордонному селищі. По цивільній автівці волонтерів ударив російський FPV-дрон. Обидва чоловіки загинули, повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко. Він уточнив, що загиблі волонтери впродовж двох років доставляли гуманітарну допомогу жителям. А відео з цим авто раніше вже публікували у Z-каналах.
