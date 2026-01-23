Ворог сьогодні не атакував на Куп’янщині – дані Генштабу ЗСУ на 16:00

Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося п’ять боїв, супротивник атакував у районах населених пунктів Приліпка, Вовчанські Хутори та у бік населених пунктів Нестерне й Соніно. Два бої тривають.

На Куп’янському напрямку противник наступальних дій не проводив.

Загалом по всій лінії фронту з початку доби зафіксували 59 боїв, зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, сьогодні, 23 січня, близько 13:00 окупанти вдарили FPV-дроном по цивільній автівці в селищі Прудянка. Внаслідок атаки загинули чоловік та жінка. Постраждали ще троє жінок. Їх шпиталізували.