Ворог сьогодні не атакував на Куп’янщині – дані Генштабу ЗСУ на 16:00

Фронт 16:46   23.01.2026
Вікторія Яковенко
Ворог сьогодні не атакував на Куп’янщині – дані Генштабу ЗСУ на 16:00 Фото: Генштаб ЗСУ

Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося п’ять боїв, супротивник атакував у районах населених пунктів Приліпка, Вовчанські Хутори та у бік населених пунктів Нестерне й Соніно. Два бої тривають.

На Куп’янському напрямку противник наступальних дій не проводив.

Загалом по всій лінії фронту з початку доби зафіксували 59 боїв, зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, сьогодні, 23 січня, близько 13:00 окупанти вдарили FPV-дроном по цивільній автівці в селищі Прудянка. Внаслідок атаки загинули чоловік та жінка. Постраждали ще троє жінок. Їх шпиталізували.

Читайте також: РФ атакувала сміттєвоз на Харківщині, комунальники встигли сховатися (фото)

Автор: Вікторія Яковенко
