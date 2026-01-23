На Купянщине было относительно спокойно: Генштаб о боях на Харьковщине
Утром 23 января Генштаб ВСУ сообщил, что в течение минувших суток в Харьковской области было 13 боев.
На Южно-Слобожанском направлении украинские защитники сдержали 12 атак оккупантов возле Волчанска, Прилипки, Волчанских Хуторов и Амбарного.
На Купянском направлении был всего один бой в районе Синьковки.
«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 222 боевых столкновения. По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины один ракетный и 85 авиационных ударов, применив одну ракету и сбросив 226 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 5862 дрона-камикадзе и осуществили 3545 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 83 из реактивных систем залпового огня», – пишут в Генштабе.
