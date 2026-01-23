На Куп’янщині було відносно спокійно: Генштаб про бої на Харківщині

Вранці 23 січня Генштаб ЗСУ повідомив, що протягом минулої доби в Харківській області було 13 боїв.

На Південно-Слобожанському напрямку українські захисники стримали 12 атак окупантів біля Вовчанська, Приліпки, Вовчанських Хуторів та Амбарного.

На Куп’янському напрямку був лише один бій у районі Синьківки.

“Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 222 бойових зіткнення. За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України одного ракетного та 85 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та скинувши 226 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 5862 дрони-камікадзе та здійснили 3545 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 83 – з реактивних систем залпового вогню“, – пишуть у Генштабі.