Пятеро пострадавших за сутки из-за «прилетов» – Синегубов

Утром 23 января начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что под ударами ВС РФ оказались семь населенных пунктов Харьковской области.

«В с. Ковшаровка пострадал 45-летний мужчина; в с. Русская Лозовая пострадал 70-летний мужчина; в с. Великий Бурлук пострадал 49-летний мужчина; в с. Грушевка пострадали 40-летняя женщина и 47-летний мужчина», – уточнил начальник ХОВА.

В течение суток по области ударило такое вооружение:

пять КАБ;

четыре БпЛА типа «Герань-2»;

пять fpv-дронов;

БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов в Харьковском районе повреждены два авто и дача, в Изюмском – «прилетело» по дороге.

«В Купянском районе поврежден автомобиль (с. Грушевка); повреждены три частных дома (с. Великий Бурлук); в Богодуховском районе попадания на открытой местности (с. Греси)», – добавил Синегубов.