П’ятеро постраждалих за добу через “прильоти” – Синєгубов

Події 08:37   23.01.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Вранці 23 січня начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що під ударами ЗС РФ опинилися сім населених пунктів Харківської області.

У с. Ківшарівка постраждав 45-річний чоловік; в с. Руська Лозова постраждав 70-річний чоловік; в с. Великий Бурлук постраждав 49-річний чоловік; в с. Грушівка постраждали 40-річна жінка та 47-річний чоловік“, – уточнив начальник ХОВА.

Протягом доби по області вдарило таке озброєння:

  • п’ять КАБів;
  • чотири БпЛА типу “Герань-2”;
  • п’ять fpv-дронів;
  • БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів у Харківському районі пошкоджені два авто та дача, в Ізюмському – “прилетіло” по дорозі.

“У Куп’янському районі пошкоджено автомобіль (с. Грушівка); пошкоджено 3 приватних будинки (с. Великий Бурлук); у Богодухівському районі влучання на відкритій місцевості (с. Гресі)“, – додав Синєгубов.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
