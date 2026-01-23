П’ятеро постраждалих за добу через “прильоти” – Синєгубов
Вранці 23 січня начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що під ударами ЗС РФ опинилися сім населених пунктів Харківської області.
“У с. Ківшарівка постраждав 45-річний чоловік; в с. Руська Лозова постраждав 70-річний чоловік; в с. Великий Бурлук постраждав 49-річний чоловік; в с. Грушівка постраждали 40-річна жінка та 47-річний чоловік“, – уточнив начальник ХОВА.
Протягом доби по області вдарило таке озброєння:
- п’ять КАБів;
- чотири БпЛА типу “Герань-2”;
- п’ять fpv-дронів;
- БпЛА (тип встановлюється).
Внаслідок обстрілів у Харківському районі пошкоджені два авто та дача, в Ізюмському – “прилетіло” по дорозі.
“У Куп’янському районі пошкоджено автомобіль (с. Грушівка); пошкоджено 3 приватних будинки (с. Великий Бурлук); у Богодухівському районі влучання на відкритій місцевості (с. Гресі)“, – додав Синєгубов.
