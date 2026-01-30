Детей эвакуируют из сел Старосалтовской громады на Харьковщине
В зону эвакуации попали семь сел громады: Березники, Вишневое, Гонтаревка, Металловка, Радьково, Заречное и Широкое. О принятом решении сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов 30 января.
По словам Синегубова, вопрос рассматривали на заседании Совета обороны Харьковской области.
«Приняли решение об эвакуации семьей с детьми из семи сел Старосалтовской громады: Березники, Вишневое, Гонтаревка, Металловка, Радьково, Заречное и Широкое. На сегодня, по последним данным, в этих населенных пунктах остается 25 детей. Призываем семьи с несовершеннолетними безотлагательно уехать с опасных территорий, потому что речь идет о сохранении жизней», — написал Синегубов.
Отметим, перечисленные села находятся на левом, восточном, берегу Печенежского водохранилища. В их сторону постепенно движется фронт с севера. Российская армия активизировала боевые действия на Волчанском направлении в последние дни. И военные аналитики информировали об имеющихся у врага продвижениях.
«Маршруты эвакуации уже отработаны, предусмотрены места временного проживания людей. Эвакуированные семьи получат поддержку в оформлении статуса ВПЛ, доступ к выплатам и гуманитарной помощи», — подчеркнул начальник ХОВА.
