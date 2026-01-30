Хвиля «мінувань» по Україні: що не працює у Харкові (доповнено)

У деяких регіонах України вранці надходять повідомлення про «мінування» низки установ. Зокрема, у Харкові не працює сервісний центр МВС.

Доповнено о 12:50. У Нацполіції України підтвердили: 30 січня, починаючи з 09:30, фіксують масові повідомлення про мінування.

«На електронні адреси органів державної влади, місцевого самоврядування, навчальних закладів, підприємств, установ та організацій, банківських установ, розважальних закладів й інших об’єктів почали надходити масові повідомлення про замінювання належних їм будівель», – розповіли правоохоронці.

Станом на 12:10 до підрозділів поліції надійшло понад 2000 повідомлень про замінування у таких областях: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Львівська, м. Київ, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська.

«Наразі майже 30% повідомлень вже відпрацьовано. На цих об’єктах інформація не підтвердилась. Триває перевірка щодо інших об’єктів», – додали правоохоронці.

12:13. «Територіальні сервісні центри МВС № 6341 м. Харків та РСЦ ГСЦ МВС в Харківській, Полтавській та Сумській областях не працюють у зв’язку з повідомленням про замінування будівель. Надання адміністративних послуг тимчасово призупинено для безпеки наших відвідувачів! Перепрошуємо за тимчасові незручності та дякуємо за розуміння!», – пишуть на сторінці сервісних центрів МВС в Харківській області.

Також повідомлення про мінування отримав НТУ «Харківський політехнічний інститут», підтвердили МГ «Об’єктив» у пресслужбі вишу.

У ГУНП Києва зазначили, що сьогодні отримали повідомлення про мінування низки держустанов, навчальних закладів, підприємств тощо.

«Зауважимо, що подібні повідомлення часто є черговою інформаційною атакою ворога, однак, попри це кожна адреса ретельно відпрацьовується нарядами поліції. До перевірки залучені вибухотехніки та кінологи. Закликаємо зберігати спокій та порядок, а у разі виявлення підозрілих предметів – негайно телефонувати за номером 102», – звернулись правоохоронці.

Представники влади та правоохоронців у коментарях місцевим медіа також інформують про «мінування» в Івано-Франківську, на Волині та Хмельниччині.