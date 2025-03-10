У Харкові затримали «рішалу» у сервісному центрі МВС – прокуратура

Правоохоронці затримали 45-річного харків’янина, який, за даними слідства, за гроші обіцяв допомогти з переоформленням автомобіля у місцевому ТСЦ.

Як повідомили у Харківській обласній прокуратурі, фігурант дізнався від свого знайомого, що той придбав автомобіль, власниця якого перебуває поза межами України.

За законом, власник машини за кордоном повинен оформити в консульстві чи посольстві довіреність на переоформлення транспортного засобу, яку в Україні необхідно перекласти та нотаріально засвідчити, уточнили правоохоронці.

Однак, встановили у прокуратурі, ділок сказав, що це довготривала процедура, а він може допомогти зробити все «оперативно». Фігурант повідомив, що має звʼязки серед посадовців ТСЦ у Харкові, тому переоформлення займе близько 3-5 днів. Ціна «питання» – 500 доларів, уточнив чоловік.

«Для цього попросив надати йому копію паспорта та інші необхідні документи. Наприкінці лютого цього року під час зустрічі ділок отримав від знайомого 10 тисяч гривень для «запуску процесу». 5 березня фігурант отримав ще таку ж суму і додатково 3 500 гривень для здійснення перереєстрації авто у сервісному центрі», – додали правоохоронці.

Наступного дня ділок передав знайомому талон електронної черги та відвів на подальше проходження процедури переоформлення транспортного засобу, повідомивши до якого саме адміністратора йому необхідно сісти, встановили у прокуратурі.

Правоохоронці затримали фігуранта. Йому повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави, поєднаному з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 ККУ).

Перевіряється причетність співробітників ТСЦ до злочину.