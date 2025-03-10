Штрафи ТЦК: скільки боргів на Харківщині, підрахували аналітики
Інфографіка ресурсу “Опендатабот”
У Харківській області від початку 2025 року не оплатили 442 штрафи, які виписали ТЦК та СП.
Як повідомляє ресурс «Опендатабот», кількість несплачених штрафів за порушення правил військового обліку від ТЦК в Україні стрімко росте. Від початку 2025-го вже відкрито близько 10 тисяч проваджень за несплачені штрафи — майже стільки ж, як за весь 2023 рік.
«Втім українці не поспішають сплачувати штрафи: серед відкритих торік проваджень закрили лише кожне друге. Кожен другий штраф виписано на людей віком 25-35 років», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що найбільше штрафів ТЦК цьогоріч виписав на Дніпропетровщині (1 053 провадження), у Києві (1 003) та на Полтавщині (916).
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: долги, тцк, харківщина, штрафы;
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Березня 2025 в 13:36;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області від початку 2025 року не оплатили 442 штрафи, які виписали ТЦК та СП.".