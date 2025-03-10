Штрафи ТЦК: скільки боргів на Харківщині, підрахували аналітики

У Харківській області від початку 2025 року не оплатили 442 штрафи, які виписали ТЦК та СП.

Як повідомляє ресурс «Опендатабот», кількість несплачених штрафів за порушення правил військового обліку від ТЦК в Україні стрімко росте. Від початку 2025-го вже відкрито близько 10 тисяч проваджень за несплачені штрафи — майже стільки ж, як за весь 2023 рік.

«Втім українці не поспішають сплачувати штрафи: серед відкритих торік проваджень закрили лише кожне друге. Кожен другий штраф виписано на людей віком 25-35 років», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найбільше штрафів ТЦК цьогоріч виписав на Дніпропетровщині (1 053 провадження), у Києві (1 003) та на Полтавщині (916).