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Штрафи ТЦК: скільки боргів на Харківщині, підрахували аналітики

Суспільство 13:36   10.03.2025
Вікторія Яковенко
Штрафи ТЦК: скільки боргів на Харківщині, підрахували аналітики Інфографіка ресурсу “Опендатабот”

У Харківській області від початку 2025 року не оплатили 442 штрафи, які виписали ТЦК та СП.

Як повідомляє ресурс «Опендатабот», кількість несплачених штрафів за порушення правил військового обліку від ТЦК в Україні стрімко росте. Від початку 2025-го вже відкрито близько 10 тисяч проваджень за несплачені штрафи — майже стільки ж, як за весь 2023 рік.

«Втім українці не поспішають сплачувати штрафи: серед відкритих торік проваджень закрили лише кожне друге. Кожен другий штраф виписано на людей віком 25-35 років», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найбільше штрафів ТЦК цьогоріч виписав на Дніпропетровщині (1 053 провадження), у Києві (1 003) та на Полтавщині (916).

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Березня 2025 в 13:36;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області від початку 2025 року не оплатили 442 штрафи, які виписали ТЦК та СП.".