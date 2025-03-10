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Штрафы ТЦК: сколько долгов на Харьковщине, подсчитали аналитики

Общество 13:36   10.03.2025
Виктория Яковенко
Штрафы ТЦК: сколько долгов на Харьковщине, подсчитали аналитики Инфографика ресурса «Опендатабот»

В Харьковской области с начала 2025 года не оплатили 442 штрафа, которые выписали ТЦК и СП.

Как сообщает ресурс «Опендатабот», количество неуплаченных штрафов за нарушение правил военного учета от ТЦК в Украине стремительно растет. С начала 2025 уже открыто около 10 тысяч производств за неуплаченные штрафы — почти столько же, как за весь 2023 год.

«Впрочем, украинцы не спешат платить штрафы: среди открытых в прошлом году производств закрыли только каждое второе. Каждый второй штраф выписан на людей 25-35 лет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что больше штрафов ТЦК в этом году выписал на Днепропетровщине (1 053 производства), в Киеве (1 003) и на Полтавщине (916).

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 10 марта 2025 в 13:36;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области с начала 2025 года не оплатили 442 штрафа, которые выписали ТЦК и СП.".