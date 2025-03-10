Штрафы ТЦК: сколько долгов на Харьковщине, подсчитали аналитики

В Харьковской области с начала 2025 года не оплатили 442 штрафа, которые выписали ТЦК и СП.

Как сообщает ресурс «Опендатабот», количество неуплаченных штрафов за нарушение правил военного учета от ТЦК в Украине стремительно растет. С начала 2025 уже открыто около 10 тысяч производств за неуплаченные штрафы — почти столько же, как за весь 2023 год.

«Впрочем, украинцы не спешат платить штрафы: среди открытых в прошлом году производств закрыли только каждое второе. Каждый второй штраф выписан на людей 25-35 лет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что больше штрафов ТЦК в этом году выписал на Днепропетровщине (1 053 производства), в Киеве (1 003) и на Полтавщине (916).