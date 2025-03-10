В Харькове задержали «решалу» в сервисном центре МВД – прокуратура
Правоохранители задержали 45-летнего харьковчанина, который, по данным следствия, за деньги обещал помочь с переоформлением автомобиля в местном ТСЦ.
Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, фигурант узнал от своего знакомого, что тот приобрел автомобиль, владелица которого находится вне Украины.
По закону владелец машины за границей должен оформить в консульстве или посольстве доверенность на переоформление транспортного средства, которую в Украине необходимо перевести и нотариально засвидетельствовать, уточнили правоохранители.
Однако, установили в прокуратуре, делец сказал, что это длительная процедура, а он может помочь сделать все оперативно. Фигурант сообщил, что имеет связи среди чиновников ТСЦ в Харькове, поэтому переоформление займет около 3-5 дней. Цена «вопроса» – 500 долларов, уточнил мужчина.
«Для этого попросил предоставить ему копию паспорта и другие необходимые документы. В конце февраля этого года во время встречи делец получил от знакомого 10 тысяч гривен для «запуска процесса». 5 марта фигурант получил еще такую же сумму и дополнительно 3500 гривен для осуществления перерегистрации авто в сервисном центре», — добавили правоохранители.
На следующий день делец передал знакомому талон электронной очереди и отвел на дальнейшее прохождение процедуры переоформления транспортного средства, сообщив к какому именно администратору ему необходимо сесть, установили в прокуратуре.
Правоохранители задержали фигуранта. Ему сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды для себя и третьего лица за влияние на принятие решения лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, совмещенного с требованием такой выгоды (ч. 3 ст. 369-2 УКУ).
Проверяется причастность сотрудников ТСЦ к преступлению.
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- • Дата публикации материала: 10 марта 2025 в 15:31;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители задержали 45-летнего харьковчанина, который, по данным следствия, за деньги обещал помочь с переоформлением автомобиля в местном ТСЦ.".