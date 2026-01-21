Live

Як зберегти тепло вдома, якщо немає світла та опалення: поради МВС

Суспільство 15:30   21.01.2026
Вікторія Яковенко
Як зберегти тепло вдома, якщо немає світла та опалення: поради МВС Фото: МВС

На Харківщині ще тривають морози, при цьому в регіоні стали частіше відключати світло, тож Міністерство внутрішніх справ опублікувало кілька безпечних порад, як зберегти тепло вдома.

Основні правила:

  • перебувайте в одній, бажано найменшій кімнаті, не намагаючись обігріти всю квартиру
  • щільно зачиняйте вікна й двері, використовуйте для цього ковдри та килими
  • одягайтесь у кілька тонких шарів одягу (повітря між ними утримує тепло). Також не забувайте про теплі шкарпетки, шарф і головний убір
  • використовуйте грілку з теплою водою або просто наберіть її в пластикову пляшку
  • не сидіть на одному місці. Легкі рухи допомагають організму зігрітися.

У МВС нагадали, що використовувати генератори в приміщенні заборонено — чадний газ смертельно небезпечний.

Нагадаємо, понад півмільйона абонентів одночасно без електрики в Харкові та області вранці 21 січня. Такі дані навів на брифінгу начальник ХОВА Олег Синєгубов, повідомляє кореспондентка МГ «Об’єктив». І така кількість відключених – не межа. Вчора, 20 січня, за інформацією Синєгубова, їх було 1 мільйон 100 тисяч. «Це майже 90% населення міста Харкова та території Харківської області», – зазначив він. При цьому з огляду на загальний стан енергосистеми України та постійні російські обстріли варіанту життя цілодобово з електрикою влада поки не обіцяє. Проте є завдання вийти на більш прийнятні графіки. Такий оптимальний із можливих на сьогодні сценаріїв описав Синєгубов

Читайте також: Потужні генератори отримає Харківщина: Кабмін виділив гроші

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
У Харкові до кінця травня буде перекрита вулиця – де і чому
У Харкові до кінця травня буде перекрита вулиця – де і чому
21.01.2026, 16:46
Світла немає по 10 годин у Харкові: який найкращий зі сценаріїв прогнозує ХОВА
Світла немає по 10 годин у Харкові: який найкращий зі сценаріїв прогнозує ХОВА
21.01.2026, 10:08
Дрон РФ впав в одному з районів Харкова – Терехов
Дрон РФ впав в одному з районів Харкова – Терехов
21.01.2026, 13:58
Новини Харкова – головне 21 січня: проблеми з метро, впав дрон
Новини Харкова – головне 21 січня: проблеми з метро, впав дрон
21.01.2026, 15:07
Потужні генератори отримає Харківщина: Кабмін виділив гроші
Потужні генератори отримає Харківщина: Кабмін виділив гроші
21.01.2026, 14:27
Неякісну котельню встановили для дитлікарні Харкова: кого підозрюють
Неякісну котельню встановили для дитлікарні Харкова: кого підозрюють
21.01.2026, 16:20

Новини за темою:

15.01.2026
Ціни на житло у Харкові наздогнали довоєнні – директор агенції нерухомості
25.12.2025
Відновлення будинку на Любові Малої у Харкові триває: яка концепція (фото)
16.12.2025
У розбомбленому будинку на вул. Свободи у Харкові вже міняють вікна
03.12.2025
Будинок, де жив поет Сковорода, передали громаді на Харківщині
13.11.2025
Відновлення у Харкові: на якому етапі капремонт будинку на вулиці Бучми 📷


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Як зберегти тепло вдома, якщо немає світла та опалення: поради МВС», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 21 Січня 2026 в 15:30;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині ще тривають морози, при цьому в регіоні стали частіше відключати світло, тож МВС опублікувало кілька безпечних порад, як зберегти тепло вдома.".