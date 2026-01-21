Як зберегти тепло вдома, якщо немає світла та опалення: поради МВС

На Харківщині ще тривають морози, при цьому в регіоні стали частіше відключати світло, тож Міністерство внутрішніх справ опублікувало кілька безпечних порад, як зберегти тепло вдома.

Основні правила:

перебувайте в одній, бажано найменшій кімнаті, не намагаючись обігріти всю квартиру

щільно зачиняйте вікна й двері, використовуйте для цього ковдри та килими

одягайтесь у кілька тонких шарів одягу (повітря між ними утримує тепло). Також не забувайте про теплі шкарпетки, шарф і головний убір

використовуйте грілку з теплою водою або просто наберіть її в пластикову пляшку

не сидіть на одному місці. Легкі рухи допомагають організму зігрітися.

У МВС нагадали, що використовувати генератори в приміщенні заборонено — чадний газ смертельно небезпечний.

Нагадаємо, понад півмільйона абонентів одночасно без електрики в Харкові та області вранці 21 січня. Такі дані навів на брифінгу начальник ХОВА Олег Синєгубов, повідомляє кореспондентка МГ «Об’єктив». І така кількість відключених – не межа. Вчора, 20 січня, за інформацією Синєгубова, їх було 1 мільйон 100 тисяч. «Це майже 90% населення міста Харкова та території Харківської області», – зазначив він. При цьому з огляду на загальний стан енергосистеми України та постійні російські обстріли варіанту життя цілодобово з електрикою влада поки не обіцяє. Проте є завдання вийти на більш прийнятні графіки. Такий оптимальний із можливих на сьогодні сценаріїв описав Синєгубов