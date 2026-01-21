Live

Как сохранить тепло дома, если нет света и отопления: советы МВД

Общество 15:30   21.01.2026
Виктория Яковенко
Как сохранить тепло дома, если нет света и отопления: советы МВД Фото: МВД

В Харьковской области еще продолжаются морозы, при этом в регионе стали чаще отключать свет, поэтому Министерство внутренних дел опубликовало несколько безопасных советов, как сохранить тепло дома.

Основные правила:

  • находитесь в одной, желательно самой маленькой комнате, не пытаясь обогреть всю квартиру
  • плотно закрывайте окна и двери, используйте для этого одеяла и ковры
  • одевайтесь в несколько тонких слоев одежды (воздух между ними удерживает тепло). Также не забывайте о теплых носках, шарфе и головном уборе.
  • используйте грелку с теплой водой или просто наберите ее в пластиковую бутылку
  • не сидите на одном месте. Легкие движения помогают организму согреться.

В МВД напомнили, что использовать генераторы в помещении запрещено — угарный газ смертельно опасен.

Напомним, более полумиллиона абонентов одновременно без электричества в Харькове и области утром 21 января. Такие данные привел на брифинге начальник ХОВА Олег Синегубов, сообщает корреспондентка МГ «Объектив». И такое количество отключенных – не предел. Вчера, 20 января, по информации Синегубова, их было 1 миллион 100 тысяч. «Это почти 90% населения города Харькова и территории Харьковской области», — отметил он. При этом, учитывая общее состояние энергосистемы Украины и постоянные российские обстрелы варианта жизни круглосуточно с электричеством, власти пока не обещают. Однако есть задача выйти на более приемлемые графики. Такой оптимальный из возможных на сегодня сценариев описал Синегубов.

Читайте также: Мощные генераторы получит Харьковщина: Кабмин выделил деньги

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Света нет по 10 часов в Харькове: какой лучший из сценариев прогнозирует ХОВА
Света нет по 10 часов в Харькове: какой лучший из сценариев прогнозирует ХОВА
21.01.2026, 10:08
Новости Харькова – главное 21 января: проблемы с метро, упал дрон
Новости Харькова – главное 21 января: проблемы с метро, упал дрон
21.01.2026, 15:07
Нет спроса на «пункти незламності»: что с комендантским часом на Харьковщине
Нет спроса на «пункти незламності»: что с комендантским часом на Харьковщине
21.01.2026, 09:39
Как 21 января будут отключать свет в Харькове и области: графики
Как 21 января будут отключать свет в Харькове и области: графики
20.01.2026, 21:38
Дрон РФ упал в одном из районов Харькова – Терехов
Дрон РФ упал в одном из районов Харькова – Терехов
21.01.2026, 13:58
Как сохранить тепло дома, если нет света и отопления: советы МВД
Как сохранить тепло дома, если нет света и отопления: советы МВД
21.01.2026, 15:30

Новости по теме:

15.01.2026
Цены на жилье в Харькове догнали довоенные – директор агентства недвижимости
25.12.2025
Восстановление дома на Любови Малой в Харькове продолжается: какова концепция
16.12.2025
В разбомбленном доме по ул. Свободы в Харькове меняют окна и ремонтируют стены
03.12.2025
Дом, где жил поэт Сковорода, передали громаде Харьковской области
13.11.2025
Восстановление в Харькове: на каком этапе капремонт дома на улице Бучмы 📷


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Как сохранить тепло дома, если нет света и отопления: советы МВД», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 21 января 2026 в 15:30;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области еще продолжаются морозы, при этом в регионе стали чаще отключать свет, поэтому МВД опубликовало несколько безопасных советов, как сохранить тепло дома.".