Как сохранить тепло дома, если нет света и отопления: советы МВД
В Харьковской области еще продолжаются морозы, при этом в регионе стали чаще отключать свет, поэтому Министерство внутренних дел опубликовало несколько безопасных советов, как сохранить тепло дома.
Основные правила:
- находитесь в одной, желательно самой маленькой комнате, не пытаясь обогреть всю квартиру
- плотно закрывайте окна и двери, используйте для этого одеяла и ковры
- одевайтесь в несколько тонких слоев одежды (воздух между ними удерживает тепло). Также не забывайте о теплых носках, шарфе и головном уборе.
- используйте грелку с теплой водой или просто наберите ее в пластиковую бутылку
- не сидите на одном месте. Легкие движения помогают организму согреться.
В МВД напомнили, что использовать генераторы в помещении запрещено — угарный газ смертельно опасен.
Напомним, более полумиллиона абонентов одновременно без электричества в Харькове и области утром 21 января. Такие данные привел на брифинге начальник ХОВА Олег Синегубов, сообщает корреспондентка МГ «Объектив». И такое количество отключенных – не предел. Вчера, 20 января, по информации Синегубова, их было 1 миллион 100 тысяч. «Это почти 90% населения города Харькова и территории Харьковской области», — отметил он. При этом, учитывая общее состояние энергосистемы Украины и постоянные российские обстрелы варианта жизни круглосуточно с электричеством, власти пока не обещают. Однако есть задача выйти на более приемлемые графики. Такой оптимальный из возможных на сегодня сценариев описал Синегубов.
