Мощные генераторы получит Харьковщина: Кабмин выделил деньги

Общество 14:27   21.01.2026
Виктория Яковенко
Мощные генераторы получит Харьковщина: Кабмин выделил деньги Фото: Юлия Свириденко

Правительство выделило 2,56 млрд грн из резервного фонда госбюджета на закупку генераторов большой мощности для семи областей Украины, среди которых – Харьковщина.

Об этом сообщила 21 января премьер-министр Юлия Свириденко. Также это оборудование получат Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Сумская и Черниговская области.

«Это оборудование можно перенаправлять в другие регионы, где есть острая потребность. Закупки будут производиться по упрощенным процедурам без затягивания сроков. Отдельно определили ответственного заказчика и установлен четкий порядок использования генерации – для объектов тепло-, водоснабжения и водоотвода», — отметила Свириденко.

Она подчеркнула, что в условиях постоянных российских ударов по энергетической инфраструктуре требуются не только крупные энергообъекты, но и меньшие установки распределенной генерации – независимые от работы централизованных сетей.

Напомним, более полумиллиона абонентов одновременно без электричества в Харькове и области утром 21 января. Такие данные привел на брифинге начальник ХОВА Олег Синегубов, сообщает корреспондентка МГ «Объектив». И такое количество отключенных – не предел. Вчера, 20 января, по информации Синегубова, их было 1 миллион 100 тысяч. «Это почти 90% населения города Харькова и территории Харьковской области», — отметил он. При этом, учитывая общее состояние энергосистемы Украины и постоянные российские обстрелы варианта жизни круглосуточно с электричеством, власти пока не обещают. Однако есть задача выйти на более приемлемые графики. Такой оптимальный из возможных на сегодня сценариев описал Синегубов.

Автор: Виктория Яковенко
