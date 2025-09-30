Переплата на генераторах: работник КП в Харькове получила подозрение
В Харькове специалист по публичным закупкам коммунального предприятия получила подозрение из-за завышенных цен на генераторы.
По данным Харьковской областной прокуратуры, в декабре 2022 года она утвердила закупку 27 бензиновых генераторов на сумму более 2,4 млн грн.
«При планировании женщина не провела рыночные консультации, не обратилась к поставщикам и не изучила открытые источники для определения стоимости. Несмотря на это, приобретение было проведено по прямому договору, без применения упрощенных процедур», — выяснили правоохранители.
В прокуратуре отметили, что судебная товароведческая экспертиза установила, что рыночная цена оборудования составила около 1,9 млн гривен. Таким образом, говорят правоохранители, из-за действий фигурантки бюджету Харькова нанесен ущерб более чем на 550 тысяч гривен.
Женщине сообщили о подозрении в служебной халатности, уточнили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Читайте также: Громкое убийство балетмейстера в Харькове: мужу жертвы объявили приговор
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: генераторы, КП, новости Харькова, Харьковская областная прокуратура;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Переплата на генераторах: работник КП в Харькове получила подозрение»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 30 сентября 2025 в 16:41;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове специалист по публичным закупкам коммунального предприятия получила подозрение из-за завышенных цен на генераторы.".