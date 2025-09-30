Live
Переплата на генераторах: работник КП в Харькове получила подозрение

Общество 16:41   30.09.2025
Виктория Яковенко
Переплата на генераторах: работник КП в Харькове получила подозрение Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харькове специалист по публичным закупкам коммунального предприятия получила подозрение из-за завышенных цен на генераторы.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в декабре 2022 года она утвердила закупку 27 бензиновых генераторов на сумму более 2,4 млн грн.

«При планировании женщина не провела рыночные консультации, не обратилась к поставщикам и не изучила открытые источники для определения стоимости. Несмотря на это, приобретение было проведено по прямому договору, без применения упрощенных процедур», — выяснили правоохранители.

В прокуратуре отметили, что судебная товароведческая экспертиза установила, что рыночная цена оборудования составила около 1,9 млн гривен. Таким образом, говорят правоохранители, из-за действий фигурантки бюджету Харькова нанесен ущерб более чем на 550 тысяч гривен.

Женщине сообщили о подозрении в служебной халатности, уточнили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Читайте также: Громкое убийство балетмейстера в Харькове: мужу жертвы объявили приговор

Автор: Виктория Яковенко
