Переплата на генераторах: працівниця КП у Харкові отримала підозру
У Харкові фахівчиня з публічних закупівель комунального підприємства отримала підозру через завищені ціни на генератори.
За даними Харківської обласної прокуратури, у грудні 2022 року вона затвердила закупівлю 27 бензинових генераторів на суму понад 2,4 млн гривень.
«Під час планування жінка не провела ринкових консультацій, не звернулася до постачальників і не вивчила відкриті джерела для визначення вартості. Попри це, придбання провели за прямим договором, без застосування спрощених процедур», – з’ясували правоохоронці.
У прокуратурі наголосили, що судова товарознавча експертиза встановила, що ринкова ціна обладнання становила близько 1,9 млн гривень. Таким чином, кажуть правоохоронці, через дії фігурантки бюджету Харкова завдано збитків на понад 550 тисяч гривень.
Жінці повідомили про підозру у службовій недбалості, уточнили в ГУ Нацполіції в Харківській області.
30 Вересня 2025 в 16:41
