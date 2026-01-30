Live

Волна «минирований» по Украине: что не работает в Харькове (дополнено)

Общество 12:50   30.01.2026
Виктория Яковенко
Волна «минирований» по Украине: что не работает в Харькове (дополнено)

В некоторых регионах Украины утром поступают сообщения о «минировании» ряда учреждений. В частности, в Харькове не работает сервисный центр МВД.

Дополнено в 12:50. В Нацполиции Украины подтвердили: 30 января начиная с 09:30 фиксируют массовые сообщения о минировании.

«На электронные адреса органов государственной власти, местного самоуправления, учебных заведений, предприятий, учреждений и организаций, банковских учреждений, развлекательных заведений и других объектов начали поступать массовые сообщения о заминировании принадлежащих им зданий», — рассказали правоохранители.

По состоянию на 12:10 в подразделения полиции поступило более 2000 сообщений о заминировании в таких областях: Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Кировоградская, Львовская, г. Киев, Николаевская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская.

«Сейчас почти 30% сообщений уже отработаны. На этих объектах информация не подтвердилась. Продолжается проверка по другим объектам», — добавили правоохранители.

12:13. «Территориальные сервисные центры МВД № 6341 г. Харькова и РСЦ ГСЦ МВД в Харьковской, Полтавской и Сумской областях не работают в связи с уведомлением о заминировании зданий. Предоставление административных услуг временно приостановлено для безопасности наших посетителей! Извиняемся за временные неудобства и благодарим за понимание!», — пишут на странице сервисных центров МВД в Харьковской области.

Также сообщение о минировании получил НТУ «Харьковский политехнический институт», подтвердили МГ «Объектив» в пресс-службе вуза.

В ГУНП Киева отметили, что сегодня получили сообщение о минировании ряда госучреждений, учебных заведений, предприятий и т.д.

«Заметим, что подобные сообщения часто являются очередной информационной атакой врага, однако, несмотря на это, каждый адрес тщательно отрабатывается нарядами полиции. К проверке привлечены взрывотехники и кинологи. Призываем сохранять спокойствие и порядок, а в случае обнаружения подозрительных предметов – немедленно звонить по номеру 102», – обратились правоохранители.

Представители власти и правоохранителей в комментариях местным медиа также информируют о «минировании» в Ивано-Франковске, на Волыне и Хмельнитчине.

Читайте также: ГСЧС: из-за короткого замыкания в Харькове бушевали пожары – есть погибший

Автор: Виктория Яковенко
