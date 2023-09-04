Глава МВД Клименко посетил первоклашек в метро-школе Харькова (видео)
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в первый учебный день побывал на уроке харьковских первоклассников, которые учатся в метро.
Об этом он сообщил в своем телеграмм.
«Могли ли мы когда-нибудь представить, что украинские дети будут учиться в подземке? Теперь это наша реальность. По крайней мере, в Харькове. Здесь на пяти станциях метрополитена учится 61 класс детей всех возрастов. Особенно выделяются первички. Улыбающиеся, с любознательными глазами. Они наперебой рассказывали свои истории. Такие маленькие, а уже видели войну», – поделился впечатлениями министр.
Также он сообщил, что на каждой станции дежурят полицейские и спасатели, чтобы обезопасить детей от возможных угроз. А для безопасности патрули будут сопровождать школьные автобусы при перевозке учащихся из отдаленных районов города.
«Дети обязательно должны учиться. А мы, взрослые, должны создать для них безопасные условия и как можно быстрее победить врага», — подчеркнул Клименко.
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- • Дата публикации материала: 4 сентября 2023 в 17:36;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в первый учебный день побывал на уроке харьковских первоклассников, которые учатся в метро.".