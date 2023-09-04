Очільник МВС Клименко відвідав першачків у метро-школі Харкова (відео)

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко у перший навчальний день побував на уроці харківських першокласників, які навчаються у метро.

Про це він повідомив у своєму телеграмі.

«Чи могли б колись уявити, що українські діти будуть навчатися в підземці? Зараз це наша реальність. Принаймні в Харкові. Тут на п’яти станціях метрополітену навчається 61 клас дітей різного віку. Особливо вирізняються першачки. Усміхнені, з допитливими очима. Вони наперебій розповідали свої історії. Такі маленькі, а вже бачили війну», – поділився враженнями міністр.

Також він повідомив, що на кожній станції чергують поліцейські та рятувальники, щоб убезпечити дітей від можливих загроз. А задля безпеки патрулі будуть супроводжувати шкільні автобуси під час перевезення учнів з віддалених районів міста.

«Діти неодмінно мають навчатися. А ми, дорослі, маємо створити для них безпечні умови та якнайшвидше перемогти ворога», – наголосив Клименко.