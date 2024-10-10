Класи для школярів обладнають в метро Харкова за кошти благодійників Чехії
КП “Харківський метрополітен” отримає допомогу від гуманітарної організації “Людина в біді” з Чехії на облаштування навчальних класів, повідомила Харківська міськрада.
Допомогу виділять на створення класів у приміщеннях станції метро «Метробудівників», повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: діти, допомога, класс, КП "Харьковский метрополитен", метро, метрошкола, Харків, Харьковский метрополитен, Чехия;
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Жовтня 2024 в 19:38;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "КП “Харківський метрополітен” отримає допомогу від гуманітарної організації “Людина в біді” з Чехії на облаштування навчальних класів, повідомила Харківська міськрада.".