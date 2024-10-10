Класи для школярів обладнають в метро Харкова за кошти благодійників Чехії

КП “Харківський метрополітен” отримає допомогу від гуманітарної організації “Людина в біді” з Чехії на облаштування навчальних класів, повідомила Харківська міськрада.

Допомогу виділять на створення класів у приміщеннях станції метро «Метробудівників», повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства.