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Класи для школярів обладнають в метро Харкова за кошти благодійників Чехії

Суспільство 19:38   10.10.2024
Оксана Якушко
Класи для школярів обладнають в метро Харкова за кошти благодійників Чехії

КП “Харківський метрополітен” отримає допомогу від гуманітарної організації “Людина в біді” з Чехії на облаштування навчальних класів, повідомила Харківська міськрада.

Допомогу виділять на створення класів у приміщеннях станції метро «Метробудівників», повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Жовтня 2024 в 19:38;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "КП “Харківський метрополітен” отримає допомогу від гуманітарної організації “Людина в біді” з Чехії на облаштування навчальних класів, повідомила Харківська міськрада.".